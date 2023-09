Regreso de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, vital para indepencia económica de las mujeres, sostiene Xóchitl Gálvez

septiembre 21, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En su encuentro con amas de casa, emprendedoras, profesionistas y empresarias, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, consideró que gran parte del problema de la violencia contra las mujeres tiene que ver con la falta de autonomía financiera que las féminas sufren en sus hogares.

“Para mí es clave que las mujeres tengan autonomía financiera porque así el cabrón que se pase de lanza, como vas eh… porque aquí yo puedo salir adelante sola”, afirmó al participar en el Tercer Congreso Nacional de Mujeres Industriales que se realizó hoy en Durango.

En su discurso explicó que las mexicanas no podrán tener independencia financiera si el Gobierno federal no impulsa un Sistema Nacional de Cuidados, si no regresan las estancias infantiles y si no regresan las escuelas de tiempo completo.

Agregó que urge la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y un Sistema de Seguridad Universal, donde se analice el acceso a la salud, el acceso a la pensión y el acceso a la vivienda, que son temas que preocupan a los jóvenes.

En otro tema, la legisladora argumentó que la política de seguridad de “abrazos y no balazos”, que aplica el Presidente de la República, es un fracaso pues los balazos son para los delincuentes y los balazos para el pueblo.

“Necesitamos replantear la política pública de seguridad y yo creo que se requiere inteligencia, se requiere corazón, pero sobre todo, se requiere ovarios y eso sí que tenemos, ovarios para aplicar la ley”, opinó.

Por último, Gálvez Ruiz explicó que para que el país crezca económicamente se debe aprovechar el nearshoring, la relocalización de empresas extranjeras en México, pero para eso se necesita respetar el Estado de derecho, invertir en seguridad pública y en infraestructura carretera, puertos y aeropuertos.