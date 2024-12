Reitera alcalde de Xalapa aguinaldos y pagos de fin de año a trabajadores

diciembre 7, 2024

Ariadna García/Xalapa, Ver. El gobierno municipal de Xalapa, garantizó el pago de salarios y aguinaldos al personal de base y confianza en tiempo y forma este mes.

El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, dijo que los recursos ya están disponibles y serán dispersados por la Tesorería Municipal a partir de la segunda quincena de diciembre.

“Yo no he visto el dinero, pero sé que está ahí. Me lo han dicho los tesoreros. Sí hay dinero, vamos a pagar oportunamente”, señaló.

Dijo que el gobierno municipal cuenta con 4 mil 867 empleados, incluidos aquellos que laboran en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

Agregó que el municipio es extenso y enfrenta desafíos importantes, pero aseguró que servicios esenciales como agua potable, recolección de basura y seguridad están garantizados.

“Es un municipio grande, considerando las tomas contratadas de CMAS. Por eso, debo garantizar servicios esenciales y estoy enfocado en cuidar estos elementos”, subrayó.