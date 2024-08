Reitera Corral que no traicionará a Morena como Germán Martínez o Lilly Téllez

agosto 26, 2024

“¡Por favor!, es como si una paloma me ladrara”, contesta tras el comparativo con Téllez

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Javier Corral, senador de Morena, afirmó que no se escudara en el fuero para “limpiar” su nombre de la patraña orquestada en su contra por el gobierno de Chihuahua, que le abrió una causa penal por corrupción y peculado.

Entrevistado después de su registro como senador electo, Corral Jurado aseveró que hay una persecución política en su contra.

“Muy claramente acreditada una persecución política en mi contra, incluso un intento fallido, pero al final del día una intentona de querer truncar mi llegada a este día al Senado de la República, porque se combinaron una serie de intereses de todo tipo, desde hace tres años se produjo esta persecución que había sido una persecución mediática.

Pero, a raíz de mi incorporación con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, y luego una vez que a mí invitaron de manera particular a encabezar el proyecto anticorrupción dentro del plan de gobierno de la doctora, ahí arreció ya toda una campaña de desacreditación muy fuerte y luego este último intento de involucrarme en una causa penal”.

“Decirles que no me voy a escudar en el fuero constitucional. Yo voy a desahogar en todo momento el proceso y el procedimiento, de hecho me sometido a la jurisdicción de un juez de garantías, de un juez de Amparo. Voy a acudir a todas las instancias, y el fuero no va a interrumpir la tarea más importante que ahora tengo, que es limpiar mi nombre de una patraña que se construyó en mi contra”, afirmó.

Señaló que no va a “zig-zaguear” porque se mantendrá firme defendido las causas de Morena, después de que “el PAN dejó de existir, lo único que ahora es PRIAN y yo siempre estuve en desacuerdo con el PRIAN”.

Agradeció el respaldo que le ha brindado el presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso, “estoy sumamente orgulloso de contar con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Realmente, para mí es un motivo de gran satisfacción y un enorme compromiso también con quien ha sido, no hay duda, hoy por hoy, el mejor presidente de México”.

Dijo que las diferencias ideológicas con López Obrador quedaron zanjadas ya y negó que sea un prófugo de la justicia, “yo no creo que ande tan prófugo de la justicia si estoy hablando con ustedes, ¿verdad?”.

Mencionó que abonará a que Claudia Sheinbaum “tenga un extraordinario desempeño como la primera presidenta de México”.