Reitera López Obrador su respaldo a Sheinbaum, pide a Ebrard apoyar la decisión

septiembre 7, 2023

Reitera que no está de acuerdo en petición de reponer el proceso.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Reiterando que “ayer se volvió a demostrar que la decisión del sucesor del Presidente de México ya no es de una sola persona, sino del pueblo”, este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que Sheinbaum, en las 5 encuestas efectuadas, salió como la de mayor aceptación.

Asimismo, el primer mandatario de la nación hizo hincapié en que 4 de las 5 encuestadoras fueron propuestas por los propios aspirantes.

“En todas coinciden bastante los resultados, se aplicaron a 12 mil 500 ciudadanos y cada encuesta fue acompañada por representantes de los dirigentes de la transformación”. Precisó.

Volvió a insistir en que lo informa “porque no se informa en los medios para dejar la sospecha de calumniar, mentir, hay algo muy importante, en que se hacía una pregunta, que es la más importante de todas las preguntas y se embregaba al que se estaba encuestando una boleta y era preguntarle, a quién quieres, y se bitaba en secreto y de despostaba en una urna, como sostuve en un principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum”. Sostuvo.

Reiteró que hoy deja es ser el dirigente de la transformación para entregarle el bastón de mando “por la tarde noche”. Abundó.

También le agradeció a la gente que decidió “es inédito, podrán decir lo que quieran los opositores, pero se acabó el dedazo, allá eligieron como 10 y ahí no fue el pueblo, de esos 10 con los medios sacaron candidato”.

Agradeció a participantes y organizadores de las encuestas, al tiempo de confiar que en el caso de Marcelo Ebrard habrá de apoyar el resultado. “Yo hablo con Marcelo, no habrá ningún problema”.

“Es una buena persona, dirigente, servidor público, es mi amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación, poner el interés general, pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser de una minoría rapaz, pensar en que debe desaparecer el racismo, clasismo, ese es el proyecto”. Enfatizó.

También mencionó que “ayer que me enteré de los resultados, todos llamaron a a la unidad, incluida Claudia Sheinbaum, entonces hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, lo estimamos mucho, pero es libre de tomar la decisión que más estime conveniente”.

Subrayó que lo importante no es el cargo, es el encargo, el proyecto, “ojalá no se ayude con esto a la derecha”, al tiempo que recalcó que no está de acuerdo con Ebrard de que reponga el proceso.

Finalmente indicó que la entrega del bastón de mando lo hará por la tarde, ceremonia que se hará fuera de Palacio Nacional e invitará a gobernadores de los estados, al tiempo que expuso que aún no habla del tema con Sheinbaum “porque apenas me entere en la noche del resultado”.

El mandatario finalizó asegurando que “les apuesto, no van a regresar los corruptos”.