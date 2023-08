Reitera Mario Delgado que la derecha “está enojada porque extraña sus privilegios”

agosto 4, 2023

Tenemos que defender lo que se ha logrado en la Ciudad de México y en el país, enfatizó

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que la derecha está enojada porque extraña sus privilegios, por lo que llamó a los simpatizantes de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México a defender los logros del gobierno de López Obrador invitando a más gente al movimiento.

“Vamos a invitar a más gente, esa es la forma de luchar, para que seamos más. Porque la mayoría del pueblo quiere que siga esta transformación. (…) La derecha está muy enojada porque se les acabaron los moches y la robadera”.

En las asambleas de credencialización de las y los Defensores de la Transformación en la Plaza Cívica “Adolfo López Mateos” en la alcaldía Venustiano Carranza, y en el Parque Pantitlán, en Iztacalco, el dirigente morenista remarcó que el movimiento tiene que mantenerse en lucha, pues la derecha quiere regresar las pensiones millonarias a los expresidentes y eliminar los programas sociales.

“Ya lo dijo Fox, que es ahora el líder de la derecha, dijo: ‘a mí me prometió Xóchitl Gálvez que va a acabar con los programas sociales, porque no se puede regalar dinero a la gente’. ¿Qué quiere la derecha? Pensión a los expresidentes y que se quite la pensión a los adultos mayores”, advirtió.

Acompañado de diputados federales y locales, concejales, consejeros nacionales y estatales, e integrantes de los Comités Ejecutivos Nacional y Estatal de la Ciudad de México, Mario Delgado subrayó que el bloque opositor se dedica a mentir y a hacer campañas negras, como está ocurriendo con los libros de texto gratuitos, a los que acusan de incluir ideología comunista.

“No son comunistas. Basta del individualismo de la derecha que siempre promovió. Los libros de texto nos enseñan a ser más humanistas, a tenderle la mano al más necesitado, de que tengamos sociedades que respeten los derechos humanos. (…) No le gusta a la derecha, ellos quisieran que educáramos a los niños para que fueran robots y sus empleados”, señaló.

En ese sentido, criticó que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés haya llamado a los padres de familia a destruir los libros de texto de sus hijos, lo cual es comparable a lo que hicieron dictadores como Adolf Hitler y Augusto Pinochet.

“El líder del PAN dice que invita a los padres de familia que quemen los libros. ¿Saben quién es famoso por haber mandado a quemar libros? Hitler. Hitler llegaba a los territorios que invadía y lo primero que hacía era quemar los libros de la gente. O Pinochet en Chile, que era un dictador. Así es la derecha mexicana, de lo peor que hay en el mundo”.

En contraste, Mario Delgado destacó que las pensiones y las becas que da el gobierno de López Obrador son “un abrazo a nuestros adultos mayores y a nuestros jóvenes. (…) No es regalar dinero, es darle dignidad a los que más queremos”.

Por lo anterior, explicó que, para defender lo logrado, Morena tiene que crecer e invitar a más gente a participar en el movimiento, por eso la campaña de credencialización de un millón de Defensores de la Transformación en la Ciudad de México. “Es una invitación a que identifiquemos a la gran comunidad obradorista en la ciudad, y que no seamos héroes anónimos (…) Si nos unimos todos nadie nos puede ganar. La unidad es nuestra fuerza”.

El líder morenista remarcó que Morena busca que la Ciudad de México encabece el esfuerzo por la transformación. “Por eso otra vez el llamado de la historia a que esta Ciudad se ponga por delante. A que esta ciudad encabece el esfuerzo por la transformación, para que nos dure muchos años. Tenemos que demostrar que somos la generación que estaba lista para apoyar a este líder extraordinario que es López Obrador”.

Del viernes 4 al domingo 6 de agosto se organizarán 10 asambleas de credencialización más en 8 alcaldías de la Ciudad de México: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.