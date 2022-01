Reitera SAT que no sancionará a jóvenes que eviten inscribirse al RFC

enero 3, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. Ante la confusión que integrantes de la oposición a la administración que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta tarde Servicio de Administración Tributaria (SAT), volvió a recordar que se acordó no sólo aplicar ninguna sanción a los jóvenes que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes, RFC.

Mediante un nuevo comunicado, al igual que en noviembre, indicó que con esta propuesta, el SAT busca incorporar al RFC a los jóvenes mayores de 18 años con la finalidad de introducirlos a la cultura contributiva, pero sobre todo, protegerlos del robo de identidad ya que las empresas fantasma los utilizan como prestanombres. Al contar con su RFC y su firma electrónica, los jóvenes recibirán avisos en los medios de contacto que den de alta (correo electrónico), en caso de que su identidad haya sido utilizada por dichas empresas. Cabe mencionar que, la Secretaría de Educación Pública solicita el RFC y la firma electrónica para poder emitir las cedulas profesionales de los recién graduados y titulados.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que los jóvenes mayores de 18 años no serán sancionados por no inscribirse al RFC.



Aquí puedes revisar tu Constancia de Situación Fiscal para verificar tu régimen: https://t.co/0m2YL9Yf6U pic.twitter.com/4c7Ns3Grzw — SATMX (@SATMX) January 3, 2022

Además recordó los benéficos que se obtienen al tener un RFC aunque no se contribuya con el pago directo de impuestos:

● Se asegura su identidad fiscal.

● Pueden realizar trámites y servicios comprobando su identidad digitalmente.

● El SAT protege sus datos y se combate la corrupción al prevenir el robo de identidad.

● La e.firma (firma electrónica) es un archivo seguro, cifrado y tiene la validez de una

firma autógrafa.

Cabe mencionar que, si los jóvenes ya estaban inscritos en el RFC y no trabajan, el SAT pidió verificar que estén registrados como: “Inscripción de personas físicas sin actividad económica” en el Portal del SAT para no generar obligación fiscal. El link es https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/43824/reimprime-tus-acuses-del-rfc. Ahí deben revisar su Constancia de Situación Fiscal y revisar que en la sección Régimen mencione “Sin obligaciones fiscales”. En caso de no poder ingresar a este link por su falta de Contraseña, se sugiere solicitarla en SAT ID https://satid.sat.gob.mx/.

Finalmente aclaró que los jóvenes que se inscriban al RFC sin actividad económica no están obligados a pagar impuestos ni a presentar declaraciones informativas, mensuales o anuales; tampoco a dar avisos, a menos que cambien de régimen e inicien actividad; mientras tanto, el SAT no aplicará ningún tipo de sanción.