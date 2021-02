Remodelación del mercado de La Rotonda está en manos del gobierno federal: Regidor

febrero 14, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El regidor décimo primero del Ayuntamiento de Xalapa, Francisco Javier González Villagómez aseguró que aún no existe un proyecto ejecutivo para la realización de obras de remodelación en el Mercado «Adolfo Ruiz Cortines» mejor conocido como La Rotonda.

En entrevista, explicó que si bien existe la intención de llevar a cabo algunos trabajos en este sitio, hasta el momento se desconocen los detalles del proyecto por lo cuál esperarán a tener mayor certeza para poder dialogar con los locatarios, mismos que en los últimos días han manifestado su malestar ante esta situación.

«Se trata de un proyecto federal, no es municipal, son cerca de 64 millones lo que se pretende destinar ahí pero todavía no está el proyecto ejecutivo entonces hasta que tengamos el proyecto como tal es que se les va a invitar a todos los locatarios para decirles en que va a consistir, lo único que sabemos es que es un proyecto ambicioso pero no hay todavía algo como tal que podamos palpar», indicó.

Asimismo, González Villagómez dijo que el ayuntamiento únicamente está brindando puntos de vista para que se tomen en cuenta a todos los locatarios y buscar que se implementen acciones ecológicas, sin embargo dijo que la última palabra corresponderá al gobierno federal.

Finalmente, agregó que la intención es lograr mejorar las condiciones de las instalaciones eléctricas y sanitarias del mercado, sin embargo insistió en que en el momento que exista mayor información se procederá a dialogar con los comerciantes para que puedan conocer los trabajos que se pretenden realizar, por lo cuál consideró que no debe existir temor en torno a este asunto.