Renueva bríos Jesús Barraza en El Águila

abril 21, 2021

Fernando Hernández/El Demócrata. Su juventud, a los 21 años entonces, no se reflejó cuando subió a la loma y colgó ceros en el campeonato del 2012. Ahora, nueve años después, Jesús Barraza regresa al Águila de Veracruz, donde la misión es la misma, alzar el título.

“Al principio que llegamos a pretemporada no nos tocaba venir al estadio, yo estaba loco por venir, decía ‘quiero regresar al estadio, verlo, entrenar ahí’, muchos recuerdos bonitos que pasé en El Águila”, recordó mientras veía la zona de los disparos.

De ese joven mazatleco de 21 años queda poco, ahora Barraza regresa con la experiencia de haber sido campeón de Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Liga Mexicana del Pacifico (LMP) y Serie del Caribe. Sin embargo, no olvida quién le ayudó en su novatez.

“Ahora me toca apoyarlos (novatos) con un poquito más de experiencia, como se dice en el beisbol, con más veteranía.

“Yo estuve aquí de muchacho, a mí me ayudaron mucho los veteranos como ‘Choco’ (Navarro). A mí me ayudaron y yo ayudo. He platicado con los muchachos nuevos y los he ayudado con su mecánica y a la hora de tirar la pelota”, reveló.

Para el lanzador, tener a Leo Rodríguez Pimienta como mánager tiene un significado muy especial.

“Fue el primer receptor que me cachó cuando debuté, con él siempre me he llevado bien, le tengo mucha confianza, platicamos de lo que se necesita, qué falta trabajar y en qué puedo ayudar al equipo”, destacó el sinaloense.

Tras 21 días de pretemporada, El Águila de Veracruz continúa con su preparación con juegos interescuadras en el parque “Beto Ávila”, los cuales se llevan al cabo a puerta cerrada debido a los protocolos de salud.