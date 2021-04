Renuncia Pepe Cárdenas al PAN; “Familia Yunes tiene secuestrado el partido”

abril 11, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El exsecretario particular y colaborador de Miguel Ángel Yunes Márquez, José Manuel Cárdenas Pavón, renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional de más de 10 años argumentando imposiciones y el “secuestro del partido” por parte de la familia Yunes Márquez.

Acusó a Miguel Ángel Yunes y su hermano, Fernando Yunes, de querer acaparar el poder en el partido bajo el auspicio del dirigente nacional Marko Cortes y sin que el dirigente estatal haga nada.

“El partido está secuestrado por una familia, no hay ninguna esperanza para los demás panistas, ya no es el mismo PAN en el que yo algún día milite, Miguel Ángel Yunes Márquez sigue apoderándose del partido y con una dirigencia totalmente rebasada porque no se ha manifestado para nada y tenemos un alcalde de Veracruz en plena campaña para la dirigencia del partido, no entiendo porque su ambición del poder para ellos y sus amigos”, dijo.

Reconoció que muchos panistas están en la misma situación, pero por miedo a perder sus empleos no se han manifestado en contra de cómo se maneja actualmente el blanquiazul.