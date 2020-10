Repartidor de pizza de 89 años recibió 12 mil dólares de propina

EU/Medio Tiempo. Derlin Newey, un jubilado de 89 años que vive en el estado de Utah, Estados Unidos, recibió la mayor sorpresa de su vida gracias a miles de usuarios de TikTok que se unieron en una generosa colecta que servirá para ayudarlo a solventar los gastos.

Debido a que el dinero no le alcanzaba para llegar al final del mes, el casi nonagenario decidió pedir trabajo como repartidor en la cadena Papa John’s Pizza y fue así como llegó a conocer a una familia de apellido Valdez, la cual, al ver su precaria situación, decidió grabarlo, lo que desencadenó una emotiva reacción en la red social.

Algunas personas comenzaron a cuestionar por qué Newey tenía que trabajar a su avanzada edad, por lo que algunos se mostraron dispuestos a ayudarlo. De esta manera, Carlos Valdez determinó iniciar una colecta en la que cada dólar recibido iría a dar a los bolsillos del anciano.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews



🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN