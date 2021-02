Reportan amenazas contra aspirantes del PRD en zona centro

febrero 8, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Amenazas en su contra y contra su familia ha hecho que aspirantes a cargos de elección popular en la zona centro y otros puntos del estado, hiciera que declinaran a su participación en el próximo proceso electoral del 6 de junio, reveló el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez.

El perredista señaló que le han reportado casos en Ciudad Mendoza y Fortín, principalmente, donde ya se tenían muy buenos perfiles de precandidatos, pero que se echaron para atrás ante estas amenazas.

“Me han dicho, Sergio no voy a anotarme como candidato, por la amenaza, no tan solo han pasado en el grupo de Ciudad Mendoza, ha pasado por el grupo de Fortín, ha pasado en la zona sur, donde han amenazado a muchos candidatos. Es cuando nosotros decimos, la inseguridad no se ha combatido”

En ese sentido, Cadena Martínez recordó que desde el año pasado se solicitó al gobierno estatal el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública, porque los índices delictivos no han bajado.

“Los feminicidios siguen, la delincuencia sigue y este proceso (electoral) va ser muy complicado, la ciudadanía está asustada, preocupada”, consideró.

Finalmente, Sergio Cadena Martínez dijo que también preocupa la posibilidad de enfrentar una elección de estado, donde habrá derroche de recursos públicos, pero confían en que la ciudadanía salga a votar.