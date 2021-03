Reportan desabasto de vacunas anticovid en módulo de vacunación para rezagados

marzo 17, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Este miércoles y jueves se retomó la vacunación anticovid en módulos de Veracruz para personas de la tercera edad que por alguna razón no pudieron acudir el día en que tocaba su turno de acuerdo a la letra inicial de su apellido.

Los 16 módulos abrieron desde las 8 de la mañana y en muchos de ellos, la fila de personas era escasa, por lo que el tiempo de espera fue mucho mejor que en otros días.

No obstante, en el módulo instalado en el Club de Leones se reportó desabasto de vacunas cerca de las 11 de la mañana, lo que ocasionó la molestia de las personas, como la señora Margarita Sánchez, pero enseguida fueron informados que se surtirían más biológicos para continuar con la vacunación.

«Estamos esperando porque dicen que no hay disponibilidad y que las están descongelando entonces yo creo que previeron ellos no se dieron cuenta de que esto iba a suceder, que somos demasiadas personas y aquí con el solazo, nos dicen que nos van a vacunar, pero no saben cuánto hay que esperar”.

Mañana volverá a tocar turno a los rezagados, y con esto se pone fin a la jornada de vacunación anticovid en Veracruz, se espera que en próximos días inicie en Boca del Río.