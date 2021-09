Reportan dos posibles hundimientos cerca de socavón en Juan C. Bonilla

septiembre 22, 2021

Puebla. En las inmediaciones del socavón en Juan C. Bonilla se detectó que podría ocurrir la formación de dos oquedades de menor tamaño, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Por ello, instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente estatal solicitar un segundo estudio al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para profundizar sobre dicho supuesto y de ser el caso, ampliar el perímetro de resguardo para evitar riesgos a la población.

Al tiempo comentó que la relación formal con el IPN se ha establecido y recalcó que dicha institución respalda los resultados del primer estudio sobre la aparición del socavón.

Además refirió que ya hay pláticas con Conagua para revisar el tema de la extracción de agua en la región.

“Cuando me refiero a oquedad no es que ya estén los hoyos ahí hechos; quiere decir que ya están detectados y que pueden ocurrir, no del tamaño del súper socavón, pero sí fui informado de esto”, expresó.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral indicó que las medidas del socavón se mantienen, en su eje mayor con 126 metros y en su eje menor con 123 metros.