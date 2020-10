Reportan hasta 12 denuncias diarias por maltrato animal en Veracruz

octubre 8, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Aunque en lo que va de la cuarentena las denuncias en redes social por el abandono de mascotas ha incrementado considerablemente, las denuncias formales hacia la autoridad no han sido igual.

De acuerdo con el director de medio ambiente y protección animal del municipio de Veracruz, José Ángel Capetillo Victoriano, al día reciben entre 7 y 12 denuncias de abandono o maltrato animal, sin embargo, el más reciente caso de abandono de en el que uno de los perros abandonados terminó muriendo por inanición no fue denunciado formalmente.

«Nosotros no hemos tenido un acrecentamiento en el número de denuncias de manera formal, diferente a lo que sucede en redes sociales que muchas veces de comparte o se difunde información que no corresponde al municiono de Veracruz (…) al caso de abonando no hemos recibido de manera formal por parte de las personas que rescataron para que nos dieran vista e ir a ver en qué situación se encuentra el canino y poder denunciar ante la fiscalía”

Sostuvo que la falta de denuncia ocasiona que no se pueda sancionar a quienes incurren en este tipo de delitos, las cuales pueden ir desde administrativas con un pago de 1 a 5 mil UMAS o hasta la cárcel en caso de presentarse agravantes.

Recordó que actualmente las denuncias también se reciben vía telefónica al 2299374788, vía correo electrónico a [email protected] o bien a través de las redes sociales de la dirección y el municipio, pero deben incluir fotografías o videos como evidencia y la dirección de donde se encuentra el animal.