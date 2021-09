Reportan saldo blanco en la CDMX tras sismo de 7.1

septiembre 8, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Sin pérdida de vidas que lamentar ni daños de consideración reportó esta noche la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum a la capital del país tras el sismo de magnitud 7.1 grados localizado 11 kilómetros al Sureste de Acapulco, Guerrero registrado a las 20:47 horas de este martes.



Mediante una tarjeta informativa, indicó que el 98.62 altavoces de la Ciudad de México emitieron la alerta sísmica, es decir, 12 mil 651 altavoces funcionaron y 175 no funcionaron.



Desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento la CDMX se encuentra “sin novedad”.



“Me encuentro en el C5 con el equipo de Protección Civil. El sismo que acabamos de sentir aquí en la ciudad fue de una magnitud de 6.9, a 2 kilómetros de Acapulco. Se han hecho ya tres sobrevuelos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y no se encuentra daño alguno ni ningún reporte que encuentre el C5”, dijo a través de su cuenta de Twitter.



Comentó que estableció comunicación con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para informarle de la situación. Además, debido a los reportes de la falta de energía eléctrica se mantiene en contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para poder informar cuánto durará esta situación.



La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) notificó que el Agrupamiento Cóndores, vehículos de la dependencia con personal a bordo, así como elementos en tierra realizaron recorridos por las calles de la Ciudad de México para evaluar posibles daños, reportando también todo sin novedad.



Por su parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó que toda la red de hospitales adscritos a la administración local, operan con normalidad y sin novedad alguna.



Asimismo, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, dio la L1 de Cablebús en Gustavo A. Madero operó con normalidad tras el sismo, mientras que en Bucle B de L2 en Iztapalapa; hubo una falta de suministro eléctrico en la zona del Bucle A de la Línea 2. Al momento, ya se restableció el servicio eléctrico, por lo que todos los usuarios de este sistema de transporte lograron llegar a su estación destino.



El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro señaló que se detuvo el servicio por unos minutos debido a la revisión en las Líneas de la Red. Al momento, el servicio se encuentra ya restablecido y todas las estaciones operan con normalidad.



El Tren Ligero indicó que se brindó servicio provisional de Tasqueña a Tepepan derivado de un corte eléctrico que minutos después se restableció, El Metrobús continuó brindando servicio con normalidad.



La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil añadió que se mantiene la comunicación con las Unidades de Protección Civil en las Alcaldías; al momento, sin afectaciones.



El Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) precisó que todas las estaciones de bomberos y módulos hicieron el recorrido y no se reportan novedades relacionadas con el sismo.



El C5 activó los protocolos correspondientes y el monitoreo con las cámaras para identificar cualquier emergencia. Se mantiene al pendiente.



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que en la Ciudad de México, de 762 mil 872 usuarios afectados, se han restablecido hasta el momento 102 mil 306 servicios lo que representa el 13 por ciento.



Finalmente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) informó que no se reportan afectaciones en sus instalaciones. No obstante, se encuentran sin energía las siguientes plantas: Planta de Bombeo 2, Planta de Bombeo 7, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 12, Drenaje Profundo 5, Planta de Bombeo Cerro de la Estrella, Rebombeo Xotepingo y Planta de Bombeo Periférico.