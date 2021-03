Representación IMSS Veracruz Norte reforzó su infraestructura hospitalaria

marzo 4, 2021

Redacción/El Demócrata. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte reconvirtió ocho hospitales para contar con 256 camas para pacientes con COVID-19, instaló 80 ventiladores e integró 70 Equipos de Respuesta COVID para atender la pandemia, informó la doctora María de Lourdes Carranza Bernal.

La titular de la Oficina de Representación del IMSS en Veracruz Norte rindió su Primer Informe de Actividades, acto que contó con la presencia del director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo; el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y la directora de Prestaciones Médicas, doctora Célida Duque Molina.

Indicó que durante la emergencia sanitaria se distribuyeron cinco millones de Equipos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores de salud, quienes recibieron capacitación, pago de horas extra, Bono COVID y Notas de Mérito; además, se realizaron 24 mil 143 pruebas de laboratorio PCR para el diagnóstico de la enfermedad en la población.

Señaló que se tienen proyectadas nuevas obras como la construcción de un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas en Veracruz, un Hospital General de Zona (HGZ) de 144 camas en Coatepec, una Unidad de Medicina Familiar en Banderilla, un albergue comunitario en el Hospital Rural de Chicontepec y la construcción de una alberca en el Centro de Seguridad Social de Tuxpan.

La doctora Carranza Bernal dijo que entre los proyectos prioritarios está la creación de unidades de quimioterapia en los HGZ No. 11 de Xalapa, No. 71 de Veracruz y No. 24 de Poza Rica, y continuar la colaboración con la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 para la donación voluntaria de plasma de pacientes convalecientes de COVID-19.

En materia de incorporación, se aseguró a 470 mil 541 trabajadores, principalmente en actividades de servicios sociales y comunales, comercio y servicios para empresas, personas y hogar; el Convenio de Pago en Parcialidades Simplificado ayudó a la conservación de seis mil 536 empleos.

“Hoy presentamos excelentes resultados a pesar de la emergencia sanitaria; no obstante, tenemos grandes retos y prioridades para el ejercicio 2021, donde nuestros esfuerzos seguirán enfocándose en atender a toda nuestra población derechohabiente y usuaria, quienes continuarán siendo siempre la principal prioridad y estarán al centro de todas las acciones”, subrayó.

En su mensaje, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, destacó la labor de la doctora Carranza Bernal y por su trabajo previo como directora del Hospital General Regional No. 1 “Vicente Guerrero”, pues fue uno de los 18 hospitales del IMSS acreditados como los mejores del mundo, en un ranking publicado este día.

También reconoció la estrategia de la doctora Carranza Bernal llamada Líderes Virtuales, donde el personal que está en resguardo domiciliario brindó asesorías a sus compañeros que integran los Equipos COVID.

Zoé Robledo aseguró que el Instituto vive una transformación en las decisiones de alto impacto y directivas e indicó que de las 35 representaciones estatales 17 son encabezadas por mujeres; de las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad, nueve son dirigidas por mujeres y a todas les reconoció su liderazgo.

Dijo que si bien la pandemia continúa, se debe pensar en cómo recuperar servicios para atender otras enfermedades; para ello, se dará mayor intensidad a programas como cirugías y consultas en fin de semana, realizar más jornadas quirúrgicas, acciones en telemedicina y orientación telefónica, más eficiencia en la receta resurtible y la entrega de medicamentos a domicilio.

El director general afirmó que ante las afectaciones de la pandemia en lo financiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó el concepto de economía moral, en el que el Instituto participó de manera intensa a través de los Créditos Solidarios a la Palabra al identificar y dispersar 10 mil 859 de estos apoyos en Veracruz.

También se hicieron 702 convenios simplificados para pago en parcialidades en beneficio de 25 mil 299 puestos laborales, y añadió que la entidad lleva varios meses de recuperación del empleo formal que se registra ante el Seguro Social.

El director general del IMSS destacó la política del acuerdo que permitió trabajar como un solo sector “en un sistema de salud históricamente fragmentado en nuestro país, y por eso, hoy me sumo a los reconocimientos que hacen la doctora Célida y la doctora Carranza al gobernador Cuitláhuac García, porque sin él no hubieran sido posibles estos resultados”.

Zoé Robledo reiteró su reconocimiento a los equipos de trabajo de las representaciones Veracruz Sur y Norte: “gracias a todas las jefaturas de servicio, a las coordinaciones, directores de hospitales, al director de la UMAE y de las unidades médicas familiares, de los Centros de Seguridad Social, de la Clínica de Mama, de la UMAA, de almacenas, guarderías y subdelegaciones”.