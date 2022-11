Representante legal de Javier «N» niega que vinculación a proceso sea por desaparición forzada

noviembre 18, 2022



Redacción/Xalapa. El abogado Pablo Campuzano, representante legal de Javier «N», en entrevista para En Contacto habló sobre la supuesta vinculación a proceso por desaparición forzada que enfrenta el exgobernador de Veracruz.

El abogado aclaró que lo anterior no es cierto, Javier «N» no está acusado de desaparición forzada, su vinculación a proceso se debió a que instruyó al fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras de reportar un número distinto de cuerpos y que esta información no se filtrara.