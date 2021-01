Represión de migrantes en Guatemala, retroceso a los derechos humanos: Movimiento Migrante Mesoamericano

enero 19, 2021

Eda Sentíes. Veracruz, Ver.- El coordinador Sur-Sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa calificó como una “clara expresión de violencia” y “retroceso en materia de derechos humanos” la manera en que policías y soldados guatemaltecos dispersaron una caravana con miles de migrantes hondureños que buscaban llegar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.

Dijo, que Guatemala, igual que México, es un tercer país seguro, que lejos de brindar apoyo a la comunidad migrante y los orilla a tomar rutas cada vez más peligrosas que incluso son recorridas por familias completas, con mujeres y niños.

“El hecho de retomar a estas personas a un país del cual ya habían salido, y la forma como lo hicieron, pone también en entre he dicho el papel de los estados como tal al declararse tercer país seguro, donde se supone que acogen a las personas y les brindan protección, pero lo que vemos aquí es que lejos de acogerlos lo están reprimiendo y apaleado”, dijo.

Sostuvo que este tipo de represión también obedece a los países poderosos que no solo necesitan mano de obra barata en sus países, sino también los países del sur para explotar las zonas agrícolas.

“Los gobiernos están intento de negar, la reacción de los gobiernos es impedir ese tránsito y lo hacen de manera militar, es lo que vemos hoy en día, esa frontera que esta del sureste del sureste de México con Guatemala, la situación es lamentable que haya un retroceso en derechos humanos y que obliga a las personas en continuar en una vida de miseria y que obliga a las personas a buscar rutas aún más peligrosas”, comentó.

Sostuvo que la migración no termina, ni empieza, con una sola caravana y que este 2021 el fenómeno podría incrementarse aún más debido a las condiciones que prevalecen en Centroamérica por la crisis económica, no obstate sostuvo que este aumento migratorio no solo será en la región centroamericana, sino en todo el mundo.