Repudia Arquidiócesis de Xalapa la instalación de primera clínica abortiva en Veracruz

enero 23, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. Con la inauguración de la primera Clínica de Salud Reproductiva en el puerto de Veracruz, el ambiente de muerte sigue permanecido en la entidad con la autorización oficial de diputados de la pasada legilatura, con lo que se comenzará a asesinar vidas inocentes, aseveró el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes.

En el comunicado de este domingo, el sacerdote católico recordó que el pasado miércoles se dio a conocer la apertura de la primera clínica abortiva del estado de Veracruz por lo que consideró que se confirma que aquellos que invirtieron recursos económicos para financiar a diputados y grupos abortistas que hicieron reformas para legalizar el aborto, llegaron para cobrar facturas.

“A cinco meses que se despenalizara el aborto en Veracruz, ya apareció la primera organización internacional que lucra con la “salud sexual y reproductiva” y abrió de manera privada una clínica abortiva en el puerto de Veracruz”.

Criticó lo dicho por el director médico de la Clínica Fundación Marie Stopes México, Alfonso Carrera Rivapalacios, en el sentido de que el aborto es seguro y que se trata de un derecho de la mujer.

“No existen abortos seguros, lo único seguro es que en esta intervención quirúrgica hay alguien que morirá, en este caso un ser humano cuya vida no supera las 12 semanas de edad. Un bebé inocente que no se puede defender. Quien comete un aborto o lo provoca está cometiendo un asesinato. El aborto, sea por medicación, aspiración o legrado siempre representará riesgos para la mujer”.

Y es que, dijo, existen riesgos de hemorragias, abortos incompletos, sepsis no se diga la depresión post aborto. Una madre que se provoca un aborto, no deja de ser madre, sólo se convierte en madre de un hijo muerto.

Asimismo, rechazó que haya una interrupción del embarazo, pues lo que se hace es destruir a un humano, una vez practicado un aborto, el resultado es el asesinato de un bebé en el vientre de su madre, el embarazo ya no se vuelve a reanudar.

Suazo Reyes rechazó también que se trate de un derecho “porque se trata de un asesinato” y afirmó que “la mujer tiene derecho sobre su cuerpo no sobre el cuerpo de otra persona”.

“El bebé en gestación no es parte del cuerpo de la madre. Aunque quieran vender este servicio de muerte como un derecho de las mujeres, en realidad se trata de un negocio multimillonario para organizaciones internacionales. Marie Stopes es una empresa que vende anticonceptivos, servicios de planificación familiar y abortos en todo el mundo”.

Finalmente, aseveró que con esta clínica de “muerte” aumentarán los asesinatos en Veracruz, “lamentamos profundamente que la cultura de muerte sea un distintivo en nuestro estado”.