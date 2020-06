Resolución del caso Actopan es prueba de que Morena no sabe aplicar la ley: Diputado

junio 18, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. El diputado local Bingen Rementería Molina consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional de ordenar al Congreso local de Veracruz de abstenerse de hacer efectiva la revocación de mandato del ex alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez, y de la ex síndica, Yazmín Palmeros, hasta que se resuelva de fondo la controversia constitucional presentada por la ex funcionaria, es la prueba de que los legisladores de Morena no saben llevar a cabo los procedimiento conforme a ley.

El diputado panista lamentó que sus compañeros no sepan reconocer sus errores y consideró que por esta razón no acatarán la resolución de la SCJN.

“Lo que pide es que cualquier determinación no deba o pueda surtir efecto, cosa que ya sucedió, que es lo que va pasar evidentemente ha sido una constante que los diputado de Morena no saben reconocer errores y aceptar cuando se equivocan y tampoco saben llevar un procedimiento conforme a la ley, sino que todo lo hacen muy silvestre, por decirlo elegantemente, ellos van a decir que el congreso ya determinó y esta consumado, yo lo que creo que si ellos se mantiene en esa postura será contrario a lo que dice la suprema corte de justicia”, dijo.

Recordó que esta misma situación se ha presentado en la designación de la Titular de la Fiscalía General del Estado y en otros procedimientos que se han llevado a cabo en el congreso.