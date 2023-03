Respalda Alejandro Armenta al Presidente ante propuestas de que EU intervenga en México

marzo 9, 2023

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, respaldó al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, para emprender una campaña con los mexicanos e hispanos que radiquen en Estados Unidos, a fin de repudiar la postura de congresistas estadounidenses que proponen la intervención de ese país en México.

Como senador que proviene de una comunidad migrante en Puebla, “todo el respaldo al Presidente de la República para hacerle un llamado a nuestros hermanos en la Unión Americana, para que repudien este tipo de actos y expresiones intervencionistas que están disfrazadas de una lucha contra el narcotráfico, pero que de fondo buscan hacer negocio con la venta ilegal de armas”.

En conferencia de prensa, el legislador aseveró que el Senado tiene claro que el respeto al derecho ajeno debe darse entre ambas naciones, por lo que sostuvo que la postura del congresista Dan Crenshaw es excesiva y grosera, además de que rompe las reglas de la diplomacia y atenta contra la soberanía de nuestro país.

Cabe recordar que el titular del Ejecutivo federal anunció que emprenderá una campaña para hacer un llamado a mexicanos e hispanos que viven en ese país a que no voten por políticos republicanos y para difundir qué acciones está emprendiendo su administración en contra de la delincuencia organizada.

Ante ello, Alejandro Armenta informó que realizará lo propio con sus paisanos poblanos en territorio estadounidense, pues proviene de una comunidad migrante, además de que en Nueva York existen 2.5 millones de poblanos, quienes representan la base de la economía de aquel estado.

“Yo iría concretamente a hablar con mis amigos en Nueva York, New Jersey, Chicago, Houston y Las Vegas o desde aquí enviaría mensajes a mis paisanos para que sancionen moralmente a quienes no les bastó con arrebatarnos la mitad del territorio nacional”, expresó.

Armenta Mier dijo que deben entender que México no es un país de conquista, ni que ellos son un imperio que puede venir a sacudir a una nación que ha mostrado solidaridad con ellos. “México no está en condiciones de ceder territorio para que vengan a invadirnos”.

Asimismo, el senador dijo que los congresistas republicanos deberían estar más ocupados por dejar de hacer negocios con la industria armamentista; “ellos permiten, deliberadamente, el flujo ilegal de armas al territorio nacional con el que resguardan el tránsito de sustancias con las que producen fentanilo y están matando a sus jóvenes”.

“El problema del flujo de sustancias de fentanilo es responsabilidad de la industria armamentista estadounidense y de los probables congresistas socios y accionistas de la industria nacional, así de claro”, asentó el legislador.

En ese sentido, consideró que los congresistas que impulsan esta propuesta son representantes de intereses económicos, no de la sociedad, pues los ciudadanos norteamericanos no desean una intervención; “ellos representan intereses económicos imperialistas y nosotros no podemos quedarnos callados”.

Los congresistas republicanos no defienden a Estados Unidos, sino a sus negocios y ahora amenazan con invadir a nuestro país, aseveró. “Ellos son guardianes del tráfico ilegal de sustancias hacia su país, porque tienen el armamento”, asentó.

Alejandro Armenta sostuvo que es inaceptable que se envíen armas a México, por considerar que la lucha contra el crimen organizado no se hace de manera frontal, cuando ellos mismos son quienes condecoraron a Genaro García Luna, quien ahora fue considerado culpable por el crimen de narcotráfico.