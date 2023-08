Restos hallados en finca de Lagos de Moreno no son de los 5 jóvenes desaparecidos: Enrique Alfaro

agosto 22, 2023

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reveló que los restos humanos que se localizaron en una finca asegurada el pasado 16 de agosto en la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno, así como el encontrado en un auto en Encarnación de Díaz no pertenecen a los de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto.

El mandatario estatal precisó que no solo las autoridades determinaron que los restos no pertenecen a los jóvenes, sino que los propios padres de familia corroboraron que no son ellos.“Como siempre lo hemos hecho, los detalles los dará la Fiscalía, pero sí podía adelantar que esa osamenta no corresponde“, afirmó.

“Se les dio la información a los papás y también ellos corroboraron que no son ellos porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos”, aseguró, e indicó que el descubrimiento realizado este lunes en otro predio de Lagos de Moreno aún está en proceso de identificación.

🔴 Las osamentas calcinadas localizadas en un predio de La Troje la semana pasada, no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, informó esta tarde el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Asimismo, Enrique Alfaro detalló que la investigación de la desaparición de los jóvenes Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, aún no ha sido atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), e insistió en que detrás de este caso está relacionada la delincuencia organizada.

“No creo que sea necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la Fiscalía de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho”, resaltó el gobernador.

Con respecto a la información que circuló en redes sociales sobre la desaparición de cinco hermanos, Alfaro Ramírez dijo que se está investigando de dónde salió la información y calificó como irresponsables las publicaciones, ya que una vez más se puso en riesgo a los elementos que tuvieron que acudir a atender reportes anónimos.