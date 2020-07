Restricción de funerales afecta proceso de aceptación de pérdida: Especialista

julio 30, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. No hay duda de que la vida y la manera en que la vivíamos ha cambiado drásticamente desde que la pandemia por Coronavirus se hizo presente y así como nos ha impedido celebrar con amigos y familia momentos de alegría como cumpleaños, graduaciones y fechas especiales, también los eventos no tan gratos, pero importantes, como el funeral, se han tenido que afrontar bajo este distanciamiento,

Para la doctora Diana Loyo, especialista en psicología, las afectaciones por estos cambios ya se notan en el consultorio, pacientes presentan mayores niveles depresivos o de ansiedad por la pérdida de su ser querido debido a que no pudo procesarlo.

“El paciente llega diciendo que no se pudo despedir, que solo vio cenizas, que no pudo hacer toda la despedida con las familia, sobre todo cuando son familias muy grande y de alguna manera este protocolo del velorio y el ritual de las 24 horas nos ayuda a ir aceptando en nuestra mente la perdida de nuestro ser querido entonces cuando no se vive puede dificultar el proceso de duelo y la aceptación de la pérdida (…) depende de cada persona esto puede generar un estado depresivo mayor o estado de ansiedad mayor al esperado habitualmente en caso de pérdida”, dijo.

Una de las recomendaciones que da la especialista es buscar alternativas para suplir este ritual e involucrar a todos los miembros de la familia, sobre todo a los más pequeños para ayudarlas a asimilar la pérdida.

“Hay quienes eligen hacer un ritual o ceremonia de manera virtual, algunos han elegido juntarse dos o tres semanas después y hacer alguna despedida y el manejo con los niños sigue siendo muy importante porque el niño ve el ritual, usualmente creemos que no se dan cuenta, pero es importante que ellos también lo vivan”.

Recordó que este proceso puede tomar horas, días o hasta semanas, por lo que cada persona debe darse el tiempo necesario para afrontar su pérdida.