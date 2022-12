Resultados de auditoría a Ayahualulco no se han revelado: regidor

diciembre 7, 2022



Juan David Castilla | Xalapa, Ver.- El regidor único de Ayahualulco, Iván Edilberto Munguía Vargas, denunció que ha solicitado los resultados de la auditoría que se efectuaría a la administración del alcalde Arturo Morales Rosas y no han sido presentados.

El edil recordó que la auditoría inició el pasado 10 de octubre y el procedimiento demoraría entre tres y cuatro semanas. Además, necesitaban otras tres semanas para la elaboración del informe.

Sin embargo, los plazos se han cumplido y hasta el momento, el funcionario municipal no ha recibido la documentación solicitada.

“Oficialmente no se me ha hecho entrega de ninguna documentación con el resultado de la auditoría. Por lo tanto, no puedo dar una opinión concreta de cuál fue el resultado”, añadió.

El regidor indicó que el diputado local Paul Martínez Marie se ha pronunciado al respecto donde afirma que sí hay observaciones contra la administración municipal que encabeza Arturo Morales y que se está dando seguimiento.

“El diputado Paul Martínez Marie hizo una pronunciación, en ella misma dice que si hay algunas observaciones a las que han estado dándoles seguimiento y recalcar que yo hice, junto con mi equipo de trabajo de la regiduría, un pliego de observaciones, en el cual estoy pidiendo mediante oficio desde hace dos semanas, el resultado de estas mismas observaciones”, añadió.

Cabe recordar que el regidor denunció penalmente al alcalde Arturo Morales Rosas, tras la golpiza que recibió en plena sesión de Cabildo, el pasado 22 de septiembre, debido a que cuestionó el ejercicio de los recursos públicos.

Los pobladores también habían tomado el Palacio Municipal y después de varios días decidieron liberarlo debido a que el Congreso del Estado se había comprometido a auditar al Alcalde de Ayahualulco, pero hasta el momento no se ha informado al respecto.