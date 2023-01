Resurgen equipos en la NFL rumbo a la postemporada

enero 5, 2023



Esta semana, cuatro equipos que estuvieron al menos cuatro partidos por debajo de .500 en algún momento de 2022 tienen la oportunidad de obtener su boleto a la postemporada. Nunca en las 89 temporadas entre 1933 y 2021 la liga había visto tantos equipos resurgir así en el mismo año.

DETROIT LIONS (8-8) tenía marca de 1-6 luego de una derrota en la semana 8. El equipo aspira a convertirse en el segundo, y el primero en 52 años –desde Cincinnati Bengals de 1970 (1-6) –, en llegar a la postemporada después de ganar no más de uno de sus primeros siete partidos.

Su oponente esta semana en el clásico de domingo en la noche Sunday Night Football (8:20 PM, hora de New York, NBC), GREEN BAY PACKERS (8-8), quedó 4-8 luego de una derrota en la semana 12. Solo San Diego Chargers de 2008 (4-8) y Carolina Panthers de 2014 (3-8-1) han llegado a la postemporada después de ganar no más de cuatro de sus primeros 12 partidos.

JACKSONVILLE JAGUARS (8-8) estuvo 2-6, 3-7 y 4-8 en ocasiones respectivas este año. Solo Cincinnati Bengals de 1970 (2-6) y Washington Football Team de 2020 (2-6) han clasificado a la postemporada después de ganar no más de dos de sus primeros ocho juegos.

PITTSBURGH STEELERS (8-8) estuvo 2-6 y 3-7 en distintos puntos en 2022. Sólo Carolina Panthers de 2014 (3-6-1) y Washington Football Team de 2020 (3-7) han clasificado a la postemporada tras haber ganado sólo tres de sus primeros 10 encuentros.

Esa es solo una historia en una semana 18 fascinante. Es el decimotercer año consecutivo en que la NFL programó los 16 partidos de la semana final de la temporada entre rivales de división, lo que aumenta la posibilidad de implicaciones de postemporada de último minuto.

Los 11 titulares entrando en la semana 18…

FÚTBOL AMERICANO COMPLEMENTARIO. Guiar a Packers en diciembre y enero no es nada nuevo para AARON RODGERS. Por tercera vez en su carrera tiene la oportunidad de llevar a Green Bay a la postemporada luego de una notable remontada. Ningún mariscal de campo en la historia de la NFL ha llevado a un club a los playoffs durante tres temporadas diferentes en las que su equipo tuvo marca por debajo de .500 habiéndose jugado al menos 10 partidos en el año. Pero con una victoria de GREEN BAY (8-8) contra DETROIT (8-8) en Sunday Night Football en Lambeau Field (8:20 p. m. ET, NBC), Rodgers sería el primero en hacerlo. Esta temporada Green Bay tenía marca de 4-8 antes de su actual racha ganadora de cuatro partidos, y necesita una victoria más para llegar a la postemporada. En 2016, Green Bay tenía marca de 4-6 antes de que Packers ganara seis seguidos y clasificara con marca de 10-6. Y en 2013, Green Bay tenía marca de 5-6-1 antes de ganar tres de sus últimos cuatro para alcanzar la postemporada con marca de 8-7-1.

o Los compañeros de equipo del mariscal de campo lo complementaron bien en la victoria de la semana pasada. Mientras que el corredor AARON JONES tuvo 111 yardas terrestres en solo 14 intentos, el esquinero KEISEAN NIXON devolvió una patada de salida 105 yardas para una anotación y el profundo DARNELL SAVAGE devolvió una intercepción 75 yardas para otra anotación. Packers se convirtió en el primer equipo con una anotación de devolución de patada inicial de 100 yardas y una de devolución de intercepción de 75 yardas en el mismo partido desde Minnesota en la semana 11 de la temporada 2016.

o DETROIT también está en alza, habiendo ganado siete de sus últimos nueve. El ex corredor de Green Bay JAMAAL WILLIAMS lidera la NFL con 15 anotaciones terrestres, la mayor cantidad para un jugador de Lions desde el miembro del Salón de la Fama BARRY SANDERS (16) en 1991.

o En defensiva, el futuro de Lions es deslumbrantemente brillante. En la victoria de la semana pasada, el liniero defensivo novato AIDAN HUTCHINSON tuvo media captura, una intercepción y una recuperación de balón suelto; el apoyador novato JAMES HOUSTON registró tres capturas y un balón suelto forzado; y el liniero defensivo novato JOSH PASCHAL marcó dos capturas. Hutchinson, que tiene 7.5 capturas esta temporada, y Houston (ocho capturas) son el primer par de compañeros novatos de la NFL cada uno con al menos siete capturas desde 1982, cuando la captura individual se convirtió en estadística oficial. Hutchinson es el primer novato desde 1982 con al menos siete capturas (7.5) y tres intercepciones (tres). Houston es el primer jugador con ocho capturas en los primeros seis partidos de su carrera desde 1982. Y Houston y Paschal se convirtieron en el cuarto par de compañeros novatos desde 1982 en tener múltiples capturas cada uno en el mismo partido.

NÚMERO DE LA SEMANA – 19. La cantidad de equipos que quedan en disputa para el Super Bowl, la mayor cantidad entrando en la última semana de una temporada desde que hubo 20 en 2006. Solo quedan tres puestos en la postemporada, dos en la AFC y uno en la NFC. LA MEJORA ESTÁ DE MODA. Cinco equipos tienen la oportunidad de mejorar sus registros por al menos cinco partidos en comparación con el del año pasado. En 16 de las 19 temporadas en el lapso 2003-21, al menos tres equipos han mejorado su total de victorias en cinco o más partidos. Y si Detroit, Jacksonville y New York Giants ganan esta semana, tres equipos tendrán mejoras de seis partidos. Eso no ha sucedido desde que hubo cuatro en 2018. Es una tendencia saludable que la NFL pueda continuar esta semana.

o DETROIT LIONS (8-8) necesita una victoria en Green Bay en el Sunday Night Football (8:20 PM, hora de New York, NBC) para mejorar por seis partidos su marca de 2021, cuando terminó 3-13-1.

o JACKSONVILLE JAGUARS (8-8), con un triunfo contra Tennessee (7-9) el sábado (8:15 PM, hora de New York, ESPN/ABC), tendría seis victorias más que en 2021 (3-14).

o MINNESOTA VIKINGS (12-4), con una victoria en Chicago (3-13) el domingo (1:00 PM, hora de New York, FOX), tendría cinco victorias más que en 2021 (8-9).

o NEW YORK GIANTS (9-6-1), con un triunfo en Philadelphia (13-3) el domingo (4:25 PM, hora de New York, CBS), tendría seis victorias más que en 2021 (4-13).

o Y PHILADELPHIA EAGLES (13-3) están a una victoria de mejorar su marca por cinco partidos sobre 2021 (9-8).

BAJO LOS REFLECTORES – ENFRENTAMIENTO INDIVIDUAL. El guardia de Browns JOEL BITONIO y el tackle defensivo de Steelers CAMERON HEYWARD se han combinado para 10 selecciones de Pro Bowl (cinco cada uno). Se enfrentarán en la línea de golpeo el domingo cuando PITTSBURGH (8-8) apunte a mantener vivas sus esperanzas de postemporada contra CLEVELAND (7-9) en Acrisure Stadium (1:00 p. m. ET, CBS). El mariscal de campo de Pittsburgh, KENNY PICKETT, es el primer novato en la historia con un pase de anotación ganador del partido en el último minuto en juegos consecutivos. BAJO LOS REFLECTORES – ENFRENTAMIENTO DE EQUIPOS. En la victoria de Jets de la semana 5 sobre Dolphins en MetLife Stadium, los esquineros SAUCE GARDNER y D.J. REED, ambas incorporaciones clave entre temporadas, fueron fundamentales para mantener a TYREEK HILL y JAYLEN WADDLE fuera de la zona de anotación y limitar al dúo de receptores a 70 yardas recibiendo combinadas, su total combinado más bajo de la temporada. El domingo DOLPHINS (8-8) recibe a JETS (7-9) en una revancha en Hard Rock Stadium (1:00 p. m. ET, FOX) y Miami necesita una victoria para mantenerse con vida en la carrera por una de las plazas finales para los playoffs de la AFC. La semana pasada, Gardner tuvo cuatro pases defendidos, el máximo de su carrera, y llega al domingo liderando la liga con 20 en la temporada. Mientras tanto, en 2022, Hill ocupa el segundo lugar en la NFL con en recepciones (117) y yardas recibidas (1,687), ambos picos de su carrera y marcas de franquicia de una temporada para Miami. Además, Hill y Waddle se combinaron para 2,999 yardas recibidas esta temporada y necesitan 176 para establecer la mayor cantidad de un par de compañeros de equipo en la historia de la NFL. RACHAS QUE HABLAN. TENNESSEE (7-9) y JACKSONVILLE (8-8) se enfrentan el sábado por la noche (8:15 PM, hora de New York, ESPN/ABC) en un duelo cuyo ganador se lleva la corona de la división AFC Sur y una de las dos últimas plazas a la postemporada de la conferencia disponibles.

o Con una victoria, Jacksonville completaría un cambio de “peor a primero” después de terminar cuarto en la AFC Sur la temporada pasada. En 17 de las últimas 19 temporadas (2003-21), al menos un equipo terminó en primer lugar en su división la temporada siguiente a terminar último o empatado en último lugar.

o Con una victoria, Jaguars mejoraría su racha ganadora a cinco partidos, la más larga de la franquicia en una sola temporada regular desde 2005. Jacksonville también lograría su primera barrida de temporada sobre Titans desde esa campaña de 2005.

o Una victoria de Tennessee le daría a Titans su tercer título consecutivo de la AFC Sur. Si eso sucediera, el desempate pasaría a ser la mejor marca de Tennessee en la división.

¿LO SABÍAS? Desde que la NFL comenzó a determinar los preclasificados N° 1 para la temporada, en 1975, ningún equipo ha ganado el N° 1 de la conferencia después de tener marca perdedora en sus primeros siete partidos. SAN FRANCISCO 49ERS (12-4), que tenía marca de 3-4 después de una derrota en la semana 7, podría convertirse en el primero. San Francisco necesita una victoria contra ARIZONA (4-12) el domingo, sumada a una derrota de Eagles para asegurar la única plaza libre de la NFC y ventaja de localía a lo largo de toda la postemporada en la NFC… Con una victoria el domingo, el de los 49ers BROCK PURDY se convertiría en el tercer mariscal de campo novato en ganar cada una de las primeras cinco titularidades de su carrera, uniéndose a BEN ROETHLISBERGER (ganó las primeras 13 en 2004) y MIKE KRUCZEK (primeras seis en 1968). HISTORIA BAJO EL RADAR. Desde 1990 –una racha de 33 temporadas consecutivas– al menos cuatro equipos han clasificado a postemporada en cada temporada tras no haberlo logrado el año anterior. Cuatro equipos –BALTIMORE, LOS ANGELES CHARGERS, MINNESOTA y NEW YORK GIANTS– ya aseguraron su lugar en la postemporada después de perderse la del año anterior, mientras que DETROIT, JACKSONVILLE, MIAMI y SEATTLE tienen la oportunidad de unirse a ellos esta semana. TENDENCIA. Sin duda, la temporada 2022 será el año de los partidos cerrados y de los regresos. La liga puede hacer aún más historia en esos dos departamentos esta semana.

o Al ingresar en la semana 18, 69 partidos se decidieron por tres puntos o menos. La marca de liga para una sola temporada es de 73 en 2018.

o Al ingresar en la semana 18, 133 partidos se decidieron por siete puntos o menos. La marca de liga para una sola temporada es de 135 en 2016.

o Al ingresar en la semana 18, 11 partidos han sido ganados o empatados por equipos que perdían por 16 puntos o más. La marca de liga en una sola temporada es de 12 en 2011.

o En 2022, 19 partidos fueron ganados o empatados por equipos que perdían por 14 puntos o más, igualando la marca de liga en una sola temporada (19 en 2013).

o Ya esta campaña, la NFL ha roto sus marcas de una sola temporada en siete categorías relacionadas: partidos decididos por seis o menos puntos (114), partidos decididos por ocho o menos puntos (148), partidos con margen de una posesión en el último cuarto (192), partidos ganados o empatados por equipos que perdían por 10 o más puntos (51), partidos ganados/empatados por equipos que perdían en el último cuarto (81), partidos en los que la anotación definitoria llegó en los últimos dos minutos del último cuarto o en la prórroga (62) y partidos con la anotación definitoria en los últimos cinco minutos del último cuarto o en la prórroga (71).