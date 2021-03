Retiro de candidatura a Salgado Macedonio es un juego sucio: AMLO

marzo 26, 2021

Carlos Guzmán. Corresponsal CDMX. Luego del retiro de las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, y de impedirle su derecho a opinar, este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó a este hecho como un atentado a la democracia.

Al pedirle su opinión sobre este tema, el primer mandatario calificó a este hecho como juego socio y anti democrático el que tanto a él se le quiera coartar de opinar sobre este tema y la vida política del país.

“Si, es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos (el INE), en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quien no, antes no era así; a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban las Leyes y ahora sí se aplican”. Manifestó.

También censuró la intentona del INE, de buscar que no opine sobre temas de la política nacional al calificar este “exhorto” como “juego sucio”, de la autoridad electoral.

“Entonces cómo voy a quedarme callado, nada más porque soy presidente… eso, para mi, es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio… es anti democrático”.

Ambos candidatos tras conocer la decisión del Consejo General del INE informaron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, para buscar echar atrás la resolución, el antecedente más inmediato, fue lo sucedido en 2016 al entonces candidato de MORENA al Gobierno de Zacatecas, David Monreal, el cual tras serle retirada la candidatura logró que este órgano de justicia le corrigiera la plana al organismo que encabeza Lorenzo Córdova.