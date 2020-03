Retransmitirán el homenaje a BB King

marzo 20, 2020

México/Notimex. Este viernes 20 de marzo a partir de las 20:00 hrs se retransmitirá el tributo al músico de blues The Thrill Is Gone: A Tribute to BB King, dicho tributo fue realizado el pasado 16 de febrero en el Capitol Teatre.

En este tributo participaron los músicos Bob Maragolin, Bobby Rush, Buddy Guy, Christone “Kingfish”, David Hidalgo, Derek Trucks, Susan Tedeschi, Tony “TC” Coleman, William Bell, John Scofield, Val B King, quien es nieta de BB King; entre otros artistas.

Dicha retransmisión también apoyara a la Fundación Seva, es una organización no gubernamental que apoya ayuda oftalmológica a países de alrededor del mundo, así lo informaron mediante comunicado:

“Con respecto a la velada original que beneficia a la Fundación SEVA, también pedimos a los televidentes que consideren hacer una donación a la organización sin fines de lucro global, contribuyendo a su misión de restaurar la vista y prevenir la ceguera”.

Los seguidores de Riley B King, podrán disfrutar del tributo The Thrill Is Gone: A Tribute to BB King, la transmisión podrán verla gratuitamente por medio del canal de televisión por Internet, Relix.