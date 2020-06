Retrasan estrenos de «Wonder Woman 1984» y «Tenet»

junio 13, 2020

Ciudad de México. A pesar de que en varios países ha iniciado el proceso de desescalada luego de la cuarentena por el coronavirus, las cosas están lejos de normalizarse. Debido a esto algunas de las producciones cinematograficas más esperadas por el público han decidió retrasar su estreno más de una vez a lo largo del año, tal es el caso de Tenet y Wonder Woman 1984 que han dado a conocer nuevas fechas para su llegada a las salas.

Warner Bros. anunció que la secuela de la Mujer Maravilla y la nueva cinta de Christopher Nolan estrenarán el 2 de octubre y el 31 de julio respectivamente.𝔼𝕎 AWARDS ACE✔@ErickWeber

So WB swapped out old June-dated #WW84 billboard with one that – like #TENET – simply says «coming to theaters», uncertain times call for uncertain release dates

Para Tenet este sería su primer cambio de fecha pues, originalmente, estaba planeado que llegara a la gran pantalla dos semanas antes, es decir, el 17 de julio.

Hollywood ha seguido de cerca la nueva película de Nolan pues esta sería la primera superproducción que estrenaria en salas una vez terminada la cuarentena, por lo que funcionaría como medidor del posible éxito o fracaso de las cintas venideras.

Por el momento, Warner Bros. ha dejado esta importante tarea (y significativo riesgo economico) a Mulán que estrenará el próximo 24 de julio.

Para algunos esto significaría un riesgo menor pues, debido al contexto de la historia de Mulán, Disney buscaría apoyarse en el publico chino luego de que aquel país iniciara su regreso a la normalidad desde hace ya algunas semanas.

En el caso de Wonder Woman 1984 este sería su segundo retraso. En un inicio el filme protagonizado por Gal Gadot vería la luz en junio se esté año, sin embargo, el estudio decidió trasladar su estreno a agosto. Ahora se ha confirmado que la heroína llegará a los cines en octubre.