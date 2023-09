Reúne Sheinbaum a líderes políticos en Oaxaca

septiembre 24, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a nueve meses de la elección presidencial, ante militantes y simpatizantes hizo un llamado a la unidad y aseguró que ésta es la gran fuerza del movimiento de transformación. “Hay que organizarnos y hay que estar unidos; unirnos todas y todos porque el pueblo unido, como dicen por ahí, jamás será vencido”.

Ante poco más de 36 mil personas que se dieron cita en la firma del acuerdo “Unidad por la Transformación” en Oaxaca, Oaxaca, el dirigente morenista celebró que la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, a través de dicho acuerdo, ha convocado a las y los integrantes de la Cuarta Transformación a “salir a buscar a más personas que están de acuerdo con que no regrese la corrupción y que están de acuerdo con lo que ha hecho este gobierno, pero que aún no participan en el movimiento” a que se unan a éste.

“Los mejores hombres y mujeres que desean luchar por el cambio verdadero, que coinciden con los principios de no mentir, no robar y no traicionar, y que quieren contribuir a la regeneración de la vida pública de nuestro país deben ser parte de este movimiento de transformación. Y precisamente de eso trata el acuerdo por la Unidad, de convocar a la población a seguir avanzando en la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso para todas y todos los mexicanos”, agregó.

En este sentido, Mario Delgado invitó a las y los oaxaqueños a apoyar en las tareas de conformación de comités en todas las secciones electorales, distritos y municipios de la entidad federativa. “Hagamos aquí, todas y todos, un compromiso a formar comités en todas las secciones electorales y en todos los rincones de Oaxaca”. Al tiempo que recordó que Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México, por lo que, apuntó, “la inclusión de más gente asegurará larga vida a la transformación”.

Asimismo, el líder morenista reconoció al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara por llevar “la primavera oaxaqueña” al estado. “Qué gusto recordar las imágenes de esa campaña que tuvimos y [en la que] lograste esa hazaña histórica de que hoy se tenga un gobierno del pueblo y para el pueblo aquí en Oaxaca”.

En Oaxaca, Oaxaca, se sumaron públicamente al acuerdo de unidad 20 representantes de la sociedad civil, personalidades políticas, empresarios, artistas, entre otros:

Cristian Eder Carreño, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez

Georgina Meneses, exponente de la música regional mexicana

Amador Montes, artista plástico

Víctor Javier López, director general del Grupo López Mendieta

Gadiel Alessandro Acevedo Jacobo, estudiante activista e integrante de organizaciones estudiantiles

Mario Francisco Morán, gerente general de la planta de cemento La Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca

Nelly Robles, arqueóloga

Salvador Flores, dueño de Chocolates Mayordomo

Natalia Cruz, cantante zapoteca

Martha Toledo Mar, cantautora itzmeña

Abraham López Martínez, presidente municipal de San Pablo Coatlán

Iván Osael Quiroz, presidente municipal de Villa Sola de Vega

Inocente Castellanos, presidente municipal de San Cruz Xoxocotlán

Damaris Domínguez, presidenta municipal de Santo Domingo Armenta

Luis Lorenzo Carrera, presidente municipal de San José Tenango

Conde Gómez, presidente municipal de Villa de Tututepec

Alfredo Feliciano López, presidente municipal de Asunción Nochixtlán

José Luis Salvador Martínez, presidente municipal de Zimatlán

Eviel Pérez Magaña, exdiputado local y senador de Oaxaca, y Mariana Benítez Tiburcio, diputada local de Oaxaca