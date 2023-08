Revela López Obrador que 5 jóvenes levantados en Lagos de Moreno posiblemente fueron asesinados

agosto 18, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco fueron posiblemente asesinados, informó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de acusar a los dueños de los medios de comunicación de haber inventado que se burló de los familiares de los jóvenes.

“Hace dos días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de Los Altos de Jalisco, que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé. Y todos, todos, todos, todos, pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión. No, son los dueños de los periódicos los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos”. Indicó.

Sobre el caso de Lagos de Moreno, López Obrador también comentó que ante las desapariciones en esa zona de Jalisco, su administración está trabajando en coordinación con el Gobierno de la entidad.

Sin embargo, enfatizó, que para no entorpecer las investigaciones no se dará más información por el momento.

Hace un par de días en varios medios y redes sociales se reveló que los jóvenes presuntamente fueron “reclutados” a la fuerza por el Cartel Jalisco Nueva Generación, donde a uno de los levantados fue obligado a degollar a sus compañeros como “bautizo” para perdonarle la vida y sumarlo a las filas del grupo criminal.