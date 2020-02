Revelará AMLO lista de Centros de salud y hospitales inconclusos

febrero 11, 2020

Ciudad de México/AlmomentoMx. El presidente Andrés Manuel López Obrador revelará la lista de centros de salud y hospitales que quedaron inconclusos en pasadas administraciones.

“Sí vamos a dar a conocer hoy mismo la lista de Centros de Salud y Hospitales que quedaron inconcluso… sí también en dónde están”, declaró el mandatario federal.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la falta de medicamento en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y otros hospitales no es culpa del gobierno, sino de los intermediarios.

“La razón del desabasto de medicamentos e insumos en el Instituto Nacional de Neurología no es debido a falta de presupuesto o indisposición del gobierno, es por los intermediarios”, dijo el subsecretario durante su participación en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado viernes, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, realizaron una visita sorpresa al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde recibieron varias quejas.

Al tomar la palabra, la jefa de enfermeras denunció que presentan escasez de material, principalmente de insumos como gasas, guantes, “a los enfermos se les pide ese tipo de materiales, no hay batas, cepillos, otro problema es que a partir de contratar la farmacia se nos dijo que no habría desabasto y no es así, no hay ni jabón y ahora tardan muchos los medicamentos en llegar”, declaró ante los secretarios.

En uno de los videos compartidos, Alcocer indica que el director no sabía de su visita, pero su arribo es para dialogar sobre las problemáticas de los trabajadores de la salud de su propia voz, sin que eso repercuta en sanciones o represalias por compartir sus quejas.