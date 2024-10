Revisará gobierno de México situación de aeropuerto Tajín responde Claudia Sheinbaum

octubre 15, 2024

El gobierno de México desarrollará y ampliará terminales aeroportuarias pendientes como la de Tamuín en San Luis Potosí.

El aeropuerto Tajín fue cerrado en febrero de este año.

Ciudad de México, martes 15 de octubre de 2024.- Tras siete meses de que el aeropuerto “Tajín” ubicado en el municipio de Tihuatlán, cerró nuevamente sus operaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto a un eventual proyecto de su administración para la reactivación de la terminal aeroportuaria que daba servicio a la zona norte del estado de Veracruz a lo que la mandataria respondió que la situación del mismo será evaluada.

Ante el desarrollo comercial, industrial y carretero que se proyecta para el norte de Veracruz por parte de su gobierno y el de la ejecutiva electa, Rocío Nahle García, quien entrará en funciones el próximo 1 de diciembre,

la conectividad aérea jugará un papel muy importante.

Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el caso y al mismo tiempo explicó que su gobierno sí desarrollará aeropuertos, proyectos incluso, que quedaron pendientes del sexenio anterior.

Ejemplo de ello es la ampliación del aeropuerto nacional de Tamuín, en San Luis Potosí, el retraso, explicó Sheinbaum Pardo, se dio por un asunto de propiedad de tierras.

“Y revisamos lo del aeropuerto, no lo tenemos ahora en las …el próximo año vamos a iniciar con el aeropuerto de Tamuin en la Huasteca potosina, este es un proyecto que lo quería hacer el presidente López Obrador, se retrasó porque no se tenía la propiedad de la tierra, se compró, ya se tiene y ahora nos va a tocar desarrollarlo para el desarrollo de esa zona riquísima en recursos naturales y turística de nuestro país y que hoy no tiene esa posibilidad y revisamos el del Tajín”, respondió.

Luego de cuatro años cerrado, en diciembre de 2023 el aeropuerto Tajín abrió a vuelos comerciales solo para volver a cerrar en febrero de este 2024.

La empresa que operaba los vuelos es Aerus, que durante la reapertura presentó incluso un proyecto a mediano plazo donde habría más rutas y aviones, pero no prosperó.

Operó en dos meses de actividad vuelos a Villahermosa, a Reynosa, a Veracruz y a Tampico.