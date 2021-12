Revisarán puente “El Dorado” tras accidente con trailer de amoniaco

diciembre 8, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz llevará a cabo una revisión del puente a desnivel ubicado en el municipio de Boca del Río donde quedó varado un trailer que transportaba amoniaco para descartar daños en la estructura, luego de que la unidad con 70 toneladas de peso quedó varada por más de 5 horas lo que pudo haber provocado asentamiento de las columnas que lo sostienen.

Aunque el presidente del colegio, Ulises Cervantes Espinoza, consideró que se podrían encontrar solo daños mejores al concreto, señaló que debe realizarse dicha inspección para evitar algún incidente mayor a futuro.

“El municipio nos solicitó esta revisión, tardaremos unos 30 minutos, máximo una hora. Revisaremos que no haya grietas, revisaremos también las columnas que no haya tenido un asentamiento o algo por estilo por el peso de la pipa (…) no creo que tenga muchos daños”, dijo.

Señaló que otro de los puentes que se han revisado en el municipio es el que conecta a la cabecera de Boca Del Río con la llamada Riviera Veracruzana, el cual debido a accidentes automovilísticos presentaba una ligera inclinación de sus muros laterales, sin que el desperfecto representara un riesgo para quienes transitan por esta zona.