Revoltoso, falaz y picapleitos

mayo 19, 2022

En 1951 se estrenó en México la película El Revoltoso. ¿Le suena el título?

Es una comedia que encaja en los tiempos políticos que corren; el personaje principal lo interpretó magistralmente Tin Tan, hábil para meterse y meter en problemas a medio mundo, sedicioso y alborotador. ¡Ah!, especialmente sabelotodo.

¿Quién encaja con esa media filiación? ¡Adivinó!

Conste, es descripción, no se trata de insulto alguno como suelen asumir los oficiosos defensores del personaje que, a esas virtudes del revoltoso, suma las de falaz y picapleitos, es decir, que no los tiene pero le encanta buscarlos.

O, de qué otra forma puede calificarse la insistencia de abogar para que sus cuates Nico Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel sean invitados a la Novena Cumbre de las Américas. ¿Ganas de echarle a perder la fiesta al presidente Joe Biden?

Y por ahí va la agenda de ocurrencias, mentiras y desplantes de sabelotodo de Su Alteza Serenísima. Veamos.

¿A qué atribuye este incremento de desaparecidos durante su gobierno?, preguntó Diana Benítez, reportera de El Financiero, al licenciado presidente.

“Puede ser que los buscamos y que antes no”, respondió Andrés Manuel I con esa firmeza que le caracteriza como el Santo Patrono de los otros datos.

Y, fiel a esa praxis que nadie, absolutamente nadie en la mañanera se atreve a cuestionarle, y no haya duda de que su camarada Adán Augusto López Hernández desquita la chuleta, sostuvo que toda la Secretaría de Gobernación anda buscando a los desaparecidos en México. ¿Toda?

Sin duda la bachiller Ana Elizabeth García Vilchis, debió abrir su exposición del Quién es quién en las mentiras de la semana del 18 de mayo de 2022, con las del licenciado presidente, quien se despachó un preámbulo de película.

“Bueno –dijo Su Alteza Serenísima–, pues vamos, como todos los miércoles, vamos a informar sobre cómo estuvieron las mentiras de la semana. Aclaro que es una síntesis apretada, pero es importante que se conozca cómo mienten y calumnian nuestros adversarios en su desesperación, porque quisieran que regresara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios”, en serio, no se ría.

Imagine usted a esos adversarios a punto de un ataque de nervios, harto desesperados porque, asegura Andrés Manuel I, “extrañan la corrupción, se acostumbraron a la corrupción y a mandar, a conservar el privilegio de mandar; se acostumbraron a que el pueblo no existía, y ahora que el pueblo es protagonista de esta historia, pues les molesta mucho”. ¿El pueblo protagonista? ¿El bueno?

Pero fíjese que dice el licenciado presidente que esta sección de las mentiras “no se hace para dañar a nadie, para afectar a nadie, sino para mantener el debate sobre estos temas. Es muy importante el derecho a la información y que no haya un monopolio de la información, que la información no la controlen, ni el poder ni los grupos de intereses creados, sino que la información sea veraz, democrática, que tenga como imperativo la ética”.

¡Qué bueno que no es para dañar a nadie!, ya me tenía preocupado porque todo indica que en la mañanera monopoliza la información, el verbo y el complemento. ¿A poco no?

Imagínese que como buen picapleitos, al margen de que provocó este debate con el tema de los médicos cubanos, ahora justifica:

“Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos. Y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos, por su solidaridad. Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, pues de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida”.

Bueeeno, es explicable que haya optado por los médicos cubanos, pero y qué del desabasto de medicamentos. Y qué bueno que transparentará el convenio celebrado con el gobierno de Cuba y qué mejor que se sepa en qué condiciones se compraron las vacunas anti covid19.

Por cierto, ¿qué ocurre con la vacuna Patria? Y ¿por qué la prisa de comprar la Abdala cubana para aplicarla a menores de edad sin autorización de la Organización Mundial de la Salud?

Preguntas van, preguntas vienen, descalifica a los médicos mexicanos, a las universidades, dice que hay plazas y que el martes de la semana próxima abrirá las contrataciones. No, pos sí. Pero…

“Y que sepan –advirtió desde el púlpito de la mañanera– los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás. Es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios: gente sin convicciones, sin ideales, repito, individualistas, sin dimensión social, el típico conservador. ‘Resuelve tu problema y dale la espalda al prójimo, primero tú, luego tú, siempre tú’, ese es el pensamiento. Yo lo respeto, no lo comparto”.

Y por si quedaba duda de su postura de picapleitos, dijo que esto de que hoy se registre un incremento en las desapariciones, porque “puede ser que los buscamos y que antes no”, refirió que “es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres, y a partir de que llegamos se empezó a clasificar (o sea). Que es también otra nota, ¿no? de toda la prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató la guerra en el tiempo de Calderón, en vez de oponerse y de repudiar esa decisión fatal, la aplaudieron”. Pinchis aplaudidores.

Pero no contaba con la insistencia de la colega de Diana Benítez quien le recordó que los familiares de desaparecidos lo acusan de que cuando estaba en la oposición, cuando era candidato, cuando era presidente electo, se reunía con los familiares de estas víctimas, pero ahora ya no se da.

“Siempre me he reunido con ellos, siempre, siempre me he reunido con ellos”, respondió con aplomo, cuando es conocido que procede selectivamente y recibe a quienes le generan simpatías.

–¿Se mantiene ese compromiso?—insistió Diana.

—Sí, sí, sí, y es un asunto de convicciones, nosotros no somos falsos—atajó Su Alteza Serenísima.

Y qué cree. La colega Benítez le comentó cómo el martes hablaba del cariño que le tiene a la jefa de Gobierno, al canciller Marcelo Ebrard, que se perfilan como aspirantes a la candidatura de Morena. En ese tenor le recordó que, el senador Ricardo Monreal dijo que él no cejará en su idea de también aspirar a esta candidatura.

–También, pues tiene derecho, todos—atendió el licenciado presidente.

—¿No lo excluye (a Monreal)?—puntualizó Diana

—¿Cómo?—preguntó Su Alteza Serenísima.

—¿No lo excluyen dentro de las corcholatas?

—No, a nadie, no, no, no. Hay muchos y muy buenos, mujeres y hombres, afortunadamente en el movimiento de transformación.

¡Ah!, pero blofeó:

“Lo que sí debe de quedar muy claro, y eso lo tenemos que lograr entre todos, es que se acabe la práctica antidemocrática del ‘tapado’, y lo vamos a lograr”.

En serio, es sabelotodo.

¿Le creemos?

Ahí le dejo una pregunta que implica compromiso.

—O sea, ¿haría públicos los contratos con todas las farmacéuticas?—le planteó la colega reportera de El Financiero.

—Todo, todo, todo, no tenemos nada que ocultar—ofreció el licenciado presidente. ¿Le creemos? Bueno, al final Tin Tan fue el héroe de la película.

COMO ME LO PLATICARON. Alma Lorena Antúnez García se desempeña como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California y tiene la habilidad de asumirse autora de iniciativas ajenas.

Resulta que plagió el término VIOLENTÓMETRO, registrado en derechos de autor por el Instituto Politécnico Nacional. La Maestra María del Rosario Trejo García, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN, le reclamó respetar esa autoría.

“Hoy presentamos el #ViolentometroInclusivo único a nivel nacional. Un trabajo interinstitucional con el Lic. Miguel Angel Mora Marrufo, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, en trabajo conjunto con la Secretaria de los Derechos de las Mujeres y Perspectiva de Género. El Violentometro Inclusivo representa una herramienta para responder a la alta misión de realizar acciones desde nuestras instancias públicas, con la valiosa y concurrente participación de la iniciativa privada para contrarrestar, prevenir, atender, educar, concientizar, sensibilizar y erradicar la violencia.

“¡Ya basta de violencia! #AlmaAntunez #RegidoraEnsenada #BajaCalifornia”, impune publicó en Facebook doña Alma Lorena. Las faltas de ortografía son de ella. Digo.