Ricardo Ahued asegura que no se prevén cambios en direcciones municipales

enero 2, 2023



Ariadna García/Xalapa, Ver.- No se prevén cambios en las direcciones de su administración este año, afirmó el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aunque aclaró que no permiten actos de abuso, malos tratos o corrupción de sus funcionarios.

«No hay por el momento (cambios), ya hicimos algunas, pero realmente porque fueron compromisos de vida, de trabajo o personal; sin embargo, ahorita creo que vamos caminando bien».

Ahued Bardahuil se dijo agradecido con todas y todos con quienes, señaló, existe siempre un contacto directo «y por ahí creo que vamos trabajando».

Admitió que siempre estarán atentos a las quejas y que éstas puede ser no solo contra los directores sino contra el mismo presidente municipal, y que no deben molestarles, siempre y cuando no sean casos de malos tratos, abuso o currupción.

«Que no sean quejas o demandas de malos tratos, de corrupción, de abuso ni de nada (de eso), aquí ni abuso, ni nadie se siente más que nadie, ni nadie le permitimos ni despotismo, ni acoso, ni falta de respeto y tampoco corrupción, es lo único que pido».

Expuso que los directores de área han trabajado intensamente, se han puesto la camiseta y se ha visto reflejado en todo lo que se ha hecho por la ciudad.