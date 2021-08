Ricardo Anaya anuncia su autoexilio del país

agosto 23, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. Ante el citatorio que le llegó a su domicilio donde se le citaba audiencia al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, esta mañana, el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, PAN, Ricardo Anaya, anuncia que se autoexiliará.

Pese a la solicitud que le hiciera esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para dar la cara y defenderse de los delitos que se imputan, el queretano no quitó el dedo del renglón y reiteró que se va del país.

“López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope”.

Indicó que será una decisión “bien dolorososa” pero no se dejará encarcelar por un autócrata como López Obrador, (por lo cual se irá) del país para seguir publicando videos donde denuncia la ineficiencias de la actual administración del tabasqueño”.