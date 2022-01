Ricardo Exsome se va al gabinete federal con AMLO

enero 7, 2022

Redacción/El Demócrata. Tras la pasada contienda electoral en donde los resultados no le favorecieron, el excandidato de Morena a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome, dejó entrever que dentro de muy pronto podría irse a trabajar en el gobierno federal.

En entrevista afirmó que ha recibido invitaciones para reunirse con los titulares de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis; y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.

“Inclusive Rocío Nahle (Secretaria de Energía) me había pedido que la fuera a ver a la SENER; entonces igual es para platicar, no lo sé, con todos ellos había habido invitaciones tiempo atrás y bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva”.

“Yo no estoy buscando nada, si me ofrecen algo que sea interesante probablemente lo tomaría”, dijo.

¿Con los resultado recientes está arrepentido de incursionar en la política?

Yo te diría que hicimos un gran trabajo; no quisiera decir que nos robaron la elección pero el trabajo de Morena contra una elección de Estado, con toda la fuerza del Gobierno Municipal para robarse la elección como lo hicieron en la interna contra eso fuimos y el resultado, no quisiera decir que ganamos porque los números no lo dicen, pero yo te diría que ganamos y en el proceso se robaron la elección, entonces arrepentido no, estoy muy orgulloso de quienes confiaron y creyeron en mi”.