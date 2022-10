RICARDO MONREAL DICE QUE CONDUCTAS ILEGALES NO DEBEN SER CLAVE DEL ÉXITO ELECTORAL

octubre 24, 2022

Redacción | Xalapa, Ver.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado lamentó que algunos aspirantes presidenciables de Morena utilicen practicas ilegales para obtener triunfos porque esto de debe ser el fin de la democracia.

“No creo que los fines del Estado se puedan lograr con actividades ilegales. Las conductas ilegales no deben ser la clave del éxito electoral. La ilegalidad debe de castigarse”, señaló.

En este sentido, Monreal Ávila anunció que ya encargó la elaboración de un estudio forense, para identificar las cuentas en redes sociales que, durante 16 meses lo han golpeado y a la vez halagan a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, ante las amenazas de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, dar a conocer información que lo compromete, en su programa “Martes del Jaguar”, Monreal Ávila dijo que tiene la conciencia tranquila porque en su vida política siempre se ha conducido con apego a la ley.

El zacatecano informó que en este momento no tiene elementos para denunciar a la mandataria estatal por posible espionaje, y aunque le manifestó respeto, aclaró que actuará de acuerdo a la ley y la Constitución, porque, dijo, cuando se acude a la intervención de comunicaciones privadas o al espionaje con fines políticos, es ominoso y no es un fin democrático.

Al agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber relatado cómo se separó del PRI y ganó la gubernatura de Zacatecas, Monreal insistió que al movimiento (de la Cuarta Transformación) no le conviene ninguna división y sí la unidad para enfrentar el futuro de la nación y superar cualquier diferencia.

Recordó que como opositor durante años fue espiado por el PRI y el PAN, pero “hoy no podemos ser victimarios”.

“Nunca me he dejado de nadie, ni me voy a dejar, ni me voy a rajar y, siempre dejaré el cuero, como dicen en el rancho, en la cerca. Hay intereses nefastos que quisieran que no participara, hay intereses políticos perversos que desearían que abandonara la contienda, porque creo que soy el que tiene más capacidad de enfrentar lo que en el país está sucediendo y creo que a pesar de no tener estructuras económicas y políticas que me impulsen, hay ciudadanos, hombres y mujeres que simpatizan con la causa y que cada día crecemos más en el país, sin dinero, sin espectaculares, sin gobiernos que nos apoyen”.



Al insistir que el que nada debe nada teme, Ricardo Monreal aseguró que su protección siempre ha sido su actuar y su fé.



“La verdad es que yo tengo protección, el Santo Niño de Atocha, no tengo problema, estoy muy tranquilo en mi consciencia por toda mi lucha y todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo. (…) Y de mi parte es amor y paz, solamente, con todos y máxime con mis compañeros de partido”.