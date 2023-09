Ricardo Monreal es designado coordinador de Organización y Enlace Territorial de Claudia Sheinbaum

septiembre 13, 2023

Redacción/Xalapa. El ex líder parlamentario, Ricardo Monreal, en entrevista para En Contacto, habló de las actividades que llevará a cabo como coordinador de Organización y Enlace Territorial de la Coordinación de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, luego de ser nombrado por Claudia Sheinbaum,

Monreal señaló que las actividades que realizará son la parte fundamental de estructura, de la revisión y representación del partido de los aliados, la preparación de la estrategia político electoral, todo lo que tiene que ver con territorio, trabajo, campañas, circunscripciones plurinominales y organización para el tema de la movilización en los próximos meses.

«No tenía porque exigir mas de lo que la gente quiso, si la gente sólo me dio el 6.5% en la elección de encuestas, no puedes exigir más de lo que eres. La gente no confío en mi, quizá por los dos años que tuve de desencuentros con el presidente», comentó sobre el resultado que obtuvo en las encuestas.