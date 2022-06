Ricardo Monreal no declinará en continuar la transformación del país

junio 15, 2022

Redacción/Al Momento. El senador Ricardo Monreal enfatizó que está preparado para enfrentar, desde la Presidencia de la República de 2024, los grandes retos y desafíos que enfrenta nuestro país.

Por eso, afirmó a sus simpatizantes que, a pesar de que fue excluido del evento “de unidad”, que organizó la dirigencia nacional del partido el domingo pasado, no declinará en su propósito de continuar la transición política en México.

El coordinador parlamentario de Morena publicó un mensaje en redes sociales para agradecer a todas las personas que le han enviado muestras de cariño y solidaridad en estos días.

“Quiero decirles que no se preocupen, estoy entusiasmado y contento de seguir luchando, porque nuestra filosofía es no rendirse y continuar la transformación del país”. afirmó.

Ricardo Monreal expresó su confianza en la reconciliación nacional, en que podemos llegar al mismo puerto, al mismo destino, con acuerdos y diálogo.

Por eso agregó, “les reafirmo que no desistiré, no declinaré ni me apartaré del propósito fundamental que ustedes y yo nos estamos proponiendo: continuar la transición política en México”.

“Hagámoslo con alegría. En su momento, lucharemos con entusiasmo, sosteniendo lo que es la esencia de Morena, sus pilares, la dignidad, la libertad y la democracia”.

El legislador reveló que desde el domingo pasado ha recibido mensajes y muestras de aprecio por parte de personas y familias mexicanas; todas ellas expresiones de solidaridad, en respuesta a la exclusión que recibió en los actos de unidad que organizó el partido.

Ricardo Monreal hizo un llamado a sus simpatizantes para que “no desmayen”, a reforzar su trabajo y convicciones. “No tengamos miedo, sólo debemos tener miedo al miedo mismo”.

Además, reiteró que es un hombre de fe, acostumbrado a la adversidad, como uno más de tantas y tantos mexicanos que han surgido de la cultura del esfuerzo.

“Estoy preparado para enfrentar los grandes retos y desafíos del México moderno. Creo en la reconciliación nacional. Creo que podemos llegar al mismo puerto, al mismo destino, con acuerdos y diálogo”, manifestó.