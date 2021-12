Ricardo Monreal visita a José Manuel del Río Virgen, en Pacho Viejo Veracruz

diciembre 24, 2021

Redacción/Xalapa. El senador Ricardo Monreal Ávila asistió a Pacho Viejo, Veracruz, para visitar el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, que fue detenido de forma ilegal por el supuesto homicidio de Remigio Tovar, candidato a Presidente Municipal de Movimiento Ciudadano. Ayer, los coordinadores parlamentarios del Senado de la República rechazaron el abuso de poder, así como el uso selectivo de la justicia y de las instituciones públicas de Veracruz para la persecución política de los opositores.

Además, crearon una Comisión Especial de senadores para que determinen la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el estado, que recabará información sobre hechos y actos arbitrarios realizados por las autoridades de aquel lugar, que tengan privados de su libertad a ciudadanos inocentes.

En un mensaje que publicó en redes sociales, Ricardo Monreal expresó “ahora estoy aquí en Veracruz, es 24 de diciembre. Pero siempre he dicho que a mí me llama ser el hombre del deber, no del placer; y hoy vengo por un deber moral con la gente de Veracruz: vengo a cerrar filas con los pobres, con los humillados, con las familias de los que están detenidos injustamente”.

“Vengo a Veracruz a cerrar filas con la gente dolida, lastimada. Por eso estoy aquí, hoy 24 de diciembre; le pido a mi familia me disculpe, pero siempre me llama el deber y, hoy vengo a intentar visitar a algunos detenidos en Pacho Viejo, entre otros, a mi querido amigo Del Río Virgen, a José Manuel. Pero a todos los que están detenidos injustamente”.

Para la una de la tarde de este viernes, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila y el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, ofrecerán una conferencia de prensa desde Veracruz.