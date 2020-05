Ricky Martin revela crisis emocional durante la cuarentena

mayo 13, 2020

México/Notimex. En su día número 60 de cuarentena, el cantante puertorriqueño Ricky Martin revela la crisis emocional que ha vivido durante este periodo de encierro, en el que ha experimentado enojo y también la aceptación de las circunstancias que lo rodean pero al mismo tiempo, compartió también ha creado nueva música.

El boricua vive el confinamiento por el COVID-19 en su casa junto a sus cuatro hijos y su esposo, el artista plástico Jwan Josef, quien ha sido un apoyo fundamental en estos momentos para el intérprete de Tiburones.

Ricky Martin publicó un texto en sus redes sociales, como una forma de desahogo de lo que ha pasado durante los dos últimos meses: “Hoy comienzo el día 60 desde que empecé mi cuarentena. No quería compartir la montaña rusa que este confinamiento ha sido para mí.

“Pero dado que el foco en la televisión con respecto a este virus parece solo estar centrado en la importancia de mantener su sistema inmunológico fuerte, evitando hablar sobre la salud mental en momentos de crisis y las luchas que lo acompañan, decidí abrirme para dejarte saber que no estás solo”.

El también productor musical relató que las dos primeras semanas fueron abrumadoras, “estaba pasando por todas las fases: negación, ira, tristeza, aceptación, y luego regresé a la negación en una hora.

«Las cosas iban a ser diferentes y no podía hacer nada para evitarlo. Qué arrogante de mi parte. El tiempo que pasamos creando una estrategia para lo que sería el 2020 se colapsaba frente a nosotros. Lo que fue, nunca será. Para mí, ese fue un concepto difícil de entender”.

Y continuó con su reflexión consciente de que tenía que mostrarse tranquilo ante su familia, principalmente ante sus hijos, “pasaron unos días y ya no sentía tanto aquella presión. Mi esposo me mostró algunas fotos de lo que sucedía en todo el mundo cuando nosotros no estabámos. El mundo comenzó a sanar”, entonces, continuó, su mente se empezó a aclarar y a sentir menos ansiedad.

Agregó además que está seguro que no fue él único que se sintió así, y que está preparado para la “nueva normalidad”, aunque con incertidumbre porque no sabe cómo será.

Ricky Martin señaló en la parte final de su carta, que la pandemia y la tormenta de emociones le ayudaron a crear nueva música.

“Ahora estoy loco por mostrarles (en cualquier momento) lo que hemos trabajado en estos tiempos extraordinarios”.