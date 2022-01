Ridículos los planteamientos del video de Anonymous

enero 20, 2022

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- Luego del video que circuló y llegó a través de whatsapp a varios comunicadores, en el que se asegura supuestos atentados contra varios funcionarios, entre ellos él mismo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que no da créditos a videos de este tipo y no tiene miedo.



Lo que dice el video que se atribuye al grupo Anonymous es rídiculo, afirmó el mandatario, quien reconoció diferencias con su antecesor Miguel Ángel Yunes Linares, pero calificó como ridículo las acusaciones.



“Yo no le doy ninguna crédito a videos de ese tipo, las redes así son, cualquiera puede decir lo que quiera (…) Es ridículo lo que plantea el video, sí tenemos diferencias, de ahí que sospeche que está tramando es otra cosa, no tengo miedo, no tengo temor, cuando actuamos apegados a derecho y justicia, cuando se tienen autoridad moral él que nada debe nada teme”.