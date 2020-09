Ridley Scott confirma que una nueva película de Alien está en desarrollo

septiembre 7, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. El cineasta británico Ridley Scott, conocido por ser uno de los maestros de la ciencia ficción por películas como Alien: El octavo pasajero y Blade Runner, se encuentra ocupado con proyectos como en The Last Duel, cinta protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon y la serie de HBO Max: Raised by Wolves, sin embargo estás producciones no le impiden seguir expandiendo su saga de Alien y ya trabaja en algo nuevo.

Mientras hablaba de la popular franquicia de ciencia ficción en una entrevista, Scott fue cuestionado sobre cuándo los fans de Alien podían esperar otra película. “Eso está en proceso”, dijo.

Prometheus y Alien: Covenant intentaron reinventar la rueda, pero si volvemos o no directamente a ellos es dudoso porque Prometheus lo inició muy bien. Pero ya sabes, estás haciendo preguntas fundamentales como … ¿el propio Alien, el abrazador de caras, el destructor de cofres, se han quedado sin fuerza? ¿Tienes que repensar todo el maldito asunto y simplemente usar la palabra franquicia?”, comentó el cineasta.

Algunos tratan a este título como una precuela, lo cual significa que también podría tratarse de una secuela de Alien Covenant; al parecer el director de Misión rescate y El abogado del crimen quiere aprender de los errores.

Cabe recordar que en junio de 2020, el realizador británico reveló durante una charla con Los Angeles Times que ya estaban en marcha más precuelas de Alien. De manera general, externó su inquietud por seguir explorando los orígenes de los xenomorfos.

Asimismo, en 2019 circularon rumores sobre una posible serie de televisión producidas por Ridley Scott basada en la mitología de Alien.