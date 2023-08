Rinde homenaje Adán Augusto a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

agosto 19, 2023

Redacción Xalapa.- Con profundo dolor, Adán Augusto López Hernández rindió esta mañana un sentido homenaje a los cinco jóvenes desaparecidos la semana pasada en Lagos de Moreno, Jalisco y, enérgico, afirmó que esta entidad, Jalisco, “no puede ser paraíso de la impunidad”.

El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación resaltó que el estado enfrenta todavía muchos problemas, principalmente de inseguridad, y advirtió que “nunca más un hombre o una mujer, nunca más nuestros jóvenes y niños deben desaparecer aquí en Jalisco y en ninguna parte del país”.

A ocho días de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, el político tabasqueño enfatizó que el homenaje es también para muchos más hombres y mujeres y sus familias, que también enfrentan ese fenómeno criminal que lacera e indigna a la sociedad en su conjunto.

“Ya llego la hora de que inicie la transformación de fondo en Jalisco. Va a haber seguridad para todos. Ese es el reto. Nunca más un desaparecido en México. Nunca más la impunidad como sello”, resaltó Adán Augusto López Hernández este sábado, en el día número 62 de los 70 que comprende su recorrido por todo el país en busca de la coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación.

Por otra parte, y a solo nueve días de que inicie en México el periodo escolar 2023-2024, el tabasqueño lanzó un renovado llamado en favor de los libros de texto y de la educación pública, laica y gratuita y aquí, pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que recapacite, “es un hombre inteligente, tonto no es”, y tiene que entender que el pueblo, los niños y las niñas de aquí quieren los libros de texto.

En el mismo asunto, aprovechó también para pedir al obispo de la diócesis del vecino estado de Aguascalientes, Juan Espinoza, “que no se le olvide que este es un Estado laico donde la educación es pública, laica y gratuita”, y lo llamó a que “no haga eco de la estrategia conservadora” que está detrás del embate a los libros de texto gratuitos.

Lo anterior, explicó Adán Augusto López Hernández, porque esta mañana leyó, dijo, unas declaraciones del obispo Espinoza, relativas a que “se tienen que levantar los libros de texto porque nada más enseñan marxismo” a los niños de México. Esa es una soberana mentira”, subrayó.

Ya de paso, el político oriundo de Tabasco reiteró que al frente de esa estrategia perversa están las gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos, y de la Aguascalientes, Teresa Jiménez, quienes lo que buscan, dijo, no es que no se distribuyan los libros de texto, “si no que los niños y las niñas, sobre todo de las comunidades más pobres de la sierra Tarahumara y los huicholes, no tengan acceso a la educación”.

Subrayó finalmente, que, junto con el pueblo, codo a codo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “vamos a defender con todo, hasta el último aliento y con el tuétano, a la educación pública y los libros de texto gratuitos para los niños y niñas de México. No nos van a detener. Va a haber libros para todos en todo el país”.