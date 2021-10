Roban bomba de agua y cableado del mercado de Misantla

octubre 30, 2021

Misantla. Locatarios del mercado Antonio M. Quirasco de esta ciudad, dieron a conocer que personas amantes de lo ajeno, robaron una bomba que sirve para suministrar agua, además de cableado para los puestos con venta de productos para todos santos.

De nueva cuenta el mercado municipal de Misantla, es visitado por amantes de lo ajeno, esta ocasión denunciaron que se robaron la bomba que ocupan para subir agua a los baños y fondas, la cual es muy necesaria pues el inmueble no cuenta con red de agua y solo se sirven de un aljibe que se tiene, lo que hace que la ciudadanía que usan los baños por la necesidad son los más afectados, y a las fondas al igual les afecta porque el agua es necesaria, para la preparación de alimentos como para el lavado de sus trastes y locales.

Sobre este suceso, la autoridad encargada de comercio está pidiéndoles la cantidad de 80 pesos para la compra de una nueva bomba que oscila en al menos 4 mil pesos, lo que significa un golpe más a su economía por las bajas ventas que se registran.

A la par parte del cableado que usan los comerciantes en la explanada, también se les fue robado, afectando parte de la energía eléctrica que utilizan por las noches para que esté bien iluminada, ante esta situación, están demandando más seguridad policiaca y que no se les solicite una ‘cooperación’ pues dictan que la tener una concesión, pagan por el uso del inmueble y bien puede ser tomando de estas ganancias.

En el caso de los sanitarios en la parte alta, que también se beneficia del agua su concesionario que es meramente particular, y las ganancias no llegan a la tesorería no quieren cooperar pese a la necesidad que se tiene.

Ahora esperan que la administración pública, tome razón que la economía de los locatarios no es buena, al no tener ingresos favorables, a lo que abogan a que la reinstalación y compra de la bomba para el agua la solvente la autoridad local.