Roban casa de papá de Carlos Loret de Mola y le dejan presunta amenaza sobre el escritorio

Redacción. El periodista Rafael Loret de Mola denunció que sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio a robar y dejaron un mensaje de “amenaza” con las iniciales “AMLO” con un cuchillo clavado sobre su escritorio.

El comunicador, padre del conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, a través de un video en su canal de YouTube denunció “Me están amenazando de muerte”, y mostró los presuntos destrozos que dejaron los ladrones.

Además, aseguró que los supuestos responsables robaron una laptop que tenía en el escritorio de su despacho y un celular que se encontraba en su recámara.

“Todo esto no es nada a lado de lo que me hicieron en mi recámara: me robaron la ropa, está todo regado y esto es señal de que buscaban algo”, consideró.