Roban viviendas en colonias de Coatepec; pobladores exigen seguridad

octubre 16, 2024

Juan David Castilla/Xalapa. La colonia Los Carriles, en el Pueblo Mágico de Coatepec, ha sido azotada por una ola de robos a casa habitación durante los últimos días.

La gente está alarmada porque sujetos desconocidos han robado varias casas, burlando cámaras de videovigilancia y otras medidas de autoprotección implementadas por los residentes.

“En menos de una semana, personas desconocidas han irrumpido en viviendas de la colonia Los Carriles. Se han metido en la noche o madrugada, cuando la mayoría ya estamos descansando. Aunque tenemos mascotas y tenemos cámaras, se las han ingeniado para meterse a robar el día de hoy, en la madrugada”, comentaron de manera anónima por temor a represalias.

La policía no ha patrullado en meses y la comunidad se siente insegura. Mientras se realizaron las fiestas patronales, en septiembre pasado, se complicó aún más la vigilancia.

“Se metieron a una casa, que está ubicada en calle Río Papaloapan y La Marina. Me robaron un lavabo, me robaron herramientas que tenía yo de mi trabajo. Pedí ayuda a algunos vecinos por las cámaras y todo, pero lamentablemente, como había neblina, pues no se ve muy bien”, comentaron.

Hace unos años los atracos ocurrían con frecuencia y los pobladores se organizaron para hacer frente a la delincuencia, conformando un grupo de vecinos vigilantes.

La gente se reunía con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para acordar acciones conjuntas; sin embargo, últimamente ha faltado vigilancia por parte de los elementos.

También colocaron lonas de vecinos vigilantes que aún se observan sobre la calle Río Papaloapan, casi esquina con Francisco Javier Mina.

“Y como te comento, ya se las están ingeniando estos ladrones para, pues, hacer de las suyas y sustraer lo que uno con esfuerzo consigue día a día trabajando. La policía, pues, no la hemos visto en meses, no han dado recorridos“, enfatizaron.

Recién se dio a conocer que en el estado de Veracruz suman mil 673 robos a casa habitación en lo que va de este año, según cifras oficiales.