Robert Pattinson se dedicará al porno si “The Batman” fracasa

Redacción/Xalapa. Vamos casi a terminar la semana con semejante declaración, pues el nuevo Batman, sí, sí, Robert Pattinson.

Pues “The Batman” comenzará sus grabaciones en enero, ya está dicho, algunos lo apoyan y otros pues no, dicen que sigue siendo el vampiro de Crepúsculo , pero bueno eso que ¿Qué te parece a ti? Y es que por si la cosa no andaba en llamas, dio una fuerte declaración. ¡Checa!

“De no salir bien The Batman, me dedicaría a otra cosa: Art house porn.

También dijo que ya les va a dar por su lado a quienes le tiran hate porque se tiene que concentrar y pues chido. La cuestión es… ¿Triunfará la peli?

¿Cumplirá su apuesta?