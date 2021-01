Robert Rodríguez traerá de vuelta ‘Mini Espías’

enero 27, 2021

RedacciónAlMomento.Mx. Skydance Media está buscando reinventar la exitosa franquicia ‘Mini espías‘ junto con el creador Robert Rodríguez, quien volverá a escribir y dirigir la próxima película que girará en torno a las actividades de una familia multicultural.

Spyglass Media Group es propietario de dichas producciones, y en los últimos meses Skydance se sintió intrigado por la propiedad intelectual, ya que busca diversificar su lista.

Para esta próxima entrega, Skydance actuará como estudio principal y supervisará el desarrollo y la producción, mientras que Gary Barber y Peter Oillataguerre de Spyglass serán los productores ejecutivos.

Rodríguez es más conocido por sus películas de acción para adultos como Sin City (2005), Del crepúsculo al amanecer (1996) o Planet Terror (2007).

Pero quería hacer algo para sus hijos y creó Mini espías y We Can Be Heroes.

Llegó con la idea de un grupo de hermanos que asumieron el negocio familiar para salvar del peligro a sus padres, agentes secretos.

La primera película fue un gran éxito recaudando $112 millones en la taquilla nacional y lanzó tres secuelas que colectivamente han ganado más de $550 millones en la taquilla mundial.

Próximos proyectos

Rodríguez destaca por sus thrillers de acción como Alita: Battle Angel de 20th Century , recientemente regresó al género familiar con We Can Be Heroes de Netflix.

Próximamente, tiene el thriller Hypnotic protagonizado por Ben Affleck y filmará el próximo spin-off de The Mandalorian, The Book of Boba Fett, que se lanzará la próxima Navidad.

Skydance lanzó recientemente a través de los mega éxitos de Netflix The Old Guard y 6 Underground, que se convirtieron en dos de las películas más transmitidas por el gigante digital.

Sus próximos largometrajes incluyen Top Gun: Maverick, la séptima entrega de Mission: Impossible y GI Joe: Snake Eyes ambientada con Paramount.

Spyglass tiene varios proyectos en desarrollo, incluida una nueva película de Hellraiser con David Bruckner, así como la próxima entrega de la franquicia Scream, que acaba de terminar de filmar.